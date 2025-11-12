Ford plant neuen Sportwagen: Kommt ein Nachfolger für den Ford GT?

In Zusammenarbeit mit Red Bull will Ford in der Formel 1 ab 2026 neu durchstarten. Die erst im September 2025 neu formierte Ford Racing Division, in der die Amerikaner Ford Performance mit der Rennabteilung zusammengeführt haben, hat aber noch weiterreichende Pläne.

Sportwagen-Sneak Preview im Januar 2026 Auf einer Auftaktveranstaltung zum kommenden F1-Engagement am 11. November 2025 sagte Ford-Motorsportchef Mark Rushbrook, dass die Motorsport-Begeisterung bei Ford nicht auf Rund- oder Offroadstrecken endet. "Die Rennstrecke ist unser ultimatives Testgelände, auf dem wir Entwicklungen beschleunigen, die schon bald unter der Motorhaube und im Chassis Ihres nächsten Ford zu finden sein werden", erklärte Rushbrook in seiner Ansprache an die Fans. Bereits auf dem Launch-Event für das neue F1-Team am 15. Januar 2026 will Ford einen ersten Blick auf ein kommendes Sportwagenmodell erlauben, das bei Ford Racing entwickelt wird. Konkreter wurde Rushbrook allerdings nicht.

Mit dem Mustang GTD haben die Amerikaner bereits ein ganz heißes Eisen im GT3-Feuer. Der zielt speziell auf den Porsche 911 GT3. Allerdings wurden die Amerikaner erst unlängst vom Erzrivalen GM mit der Corvette ZR1 und der Corvette ZR1X auf der Nürburgring-Nordschleife beim Rennen um das schnellste US-Modell in der Grünen Hölle gebügelt. Ford hat bereits angekündigt, erneut zurückzuschlagen. Denkbar wäre also eine weiter verschärfte Version des Mustang.