Ford Truck F-Max Gen 2.0: Der größte Truck von Ford aufgefrischt

Optimierte Aerodynamik

Klar zu erkennen ist die neue Modellgeneration am modernisierten Außendesign. Optional lässt sich der neue Ford Truck jetzt mit digitalen Außenspiegeln ausrüsten, die die Sicht nach hinten verbessern, den toten Winkel quasi eliminieren und den Luftwiderstand minimieren. Ebenfalls auf das Aerodynamikkonto zahlen der aktive Kühlergrillverschluss, neue Spoiler, Radkastenverkleidungen, Tür-Winglets, eine "Speed Lip" an der Radkappe, einen A-Säulen-Deflektor sowie zusätzliche Abdichtungen an Fensterverlängerung, Türen und Stoßstange ein.