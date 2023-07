Militarized GMC Hummer EV Elektro-Hummer als Militärfahrzeug

Die Elektromobilität hält auch beim Militär Einzug. Nachdem General Motors bereits 2022 angekündigt hatte, einen zivilen Hummer EV Pick-up zur Erprobung an das US-Militär zu liefern, hat die Rüstungstochter des Konzerns, GM Defense, nun die für militärische Zwecke umgebaute Variante mit einem ersten Bild vorgestellt.

Rohrrahmengestell als Aufbau

Das jetzt gezeigte Fahrzeug ähnelt in der Optik dem kleineren, auf dem Chevrolet Colorado basierenden GM ISV (Infantry Squad Vehicle), den GM Defense bereits an die US Army liefert. Allerdings entsprechend eine Hausnummer größer. Statt einer regulären Karosserie ist ein Rohrrahmengestell auf die Plattform montiert. In drei Sitzreihen finden sechs Personen Platz.

Der Militär-Hummer EV hat weder Türen noch Fenster, lediglich ein Windschutz aus Kunststoff ist vorne an den Rohrkäfig geschaubt. Massive Haltepunkte vor der Frontscheibe und am hinteren Ende des Käfigs deuten auf die Lufttransport-Fähigkeit hin Die vordere Haube lässt sich wie beim klassischen Militär-Hummer nach vorne aufklappen. Auf der Haube befindet sich eine Ladefläche, auf der Gepäck transportiert werden kann.

Weitere Änderungen betreffen Bereifung und Fahrwerk. Der Militär-Hummer EV steht auf 37-Zoll-Reifen, die auf Beadlock-Felgen montiert sind. Das Höherlegungsfahrwerk wird mit Fox-Stoßdämpfern bestückt. Die Plattform mit Antrieb und Batterie ist hingegen direkt vom zivilen Hummer EV Pick-up übernommen. Die Motoren werden mit einer Systemleistung von 1.000 hp, das entspricht 1.014 PS, angegeben. Die Batteriekapazität liegt bei 212 kWh.

Einsatz als mobile Stromversorgung

Diese Riesenbatterie beschert dem Hummer EV zwar eine trotz der wenig effizienten Bauform enorme Reichweite, laut US-Norm rund 530 Kilometer. Langstreckentauglichkeit ist aber gar nicht so sehr das Thema für den Militäreinsatz. Vielmehr soll der Hummer dank seines enormen Energiespeichers auch für die Stromversorgung im Feld genutzt werden, quasi als selbstfahrender Monster-Akku.

Fazit

Nach einer ersten Erprobung eines zivilen Hummer EV durch das US-Militär hat GM Defense, die Rüstungstochter von General Motors, jetzt eine neue Version vorgestellt, die direkt für den militärischen Einsatz konstruiert ist. Durch die riesige Traktionsbatterie wäre das Fahrzeug nicht nur für den lautlosen Geländebetrieb interessant, sondern auch als mobile Stromversorgung im Einsatz.