GWM Tank 300 Hi4-T Facelift: China-Bronco bekommt mehr Power

Seit 2020 hat sich der GWM Tank 300 als robuster, mittelgroßer Geländewagen bewährt. Neben China ist er auch in Australien und im arabischen Raum erhältlich, mit einem Turbo-Benziner, einem Hybridantrieb und einem 2,4-Liter-Turbodiesel. Obwohl GWM (Great Wall Motor) einige Modelle in Europa anbietet, ist der Tank 300 hier noch nicht verfügbar.

Neuer Plug-in-Hybrid Eine neue Version könnte jedoch den Sprung in die EU schaffen. Die Hi4-T-Variante bringt einen Plug-in-Hybrid, der Leistung und Reichweite des Tank 300 deutlich erhöht. Die Maße bleiben bei 4,76 Meter Länge, 1,93 Meter Breite und 1,90 Meter Höhe, der Radstand beträgt 2,75 Meter.

Der Antrieb kombiniert einen 2,0-Liter-Turbobenziner mit einem Elektromotor an der Vorderachse. Der Benziner liefert 252 PS und maximal 380 Newtonmeter, der Elektromotor 130 kW (177 PS) und höchstens 495 Newtonmeter Drehmoment. Zusammen ergibt das 421 PS Systemleistung. Die Batterie von CATL hat eine Kapazität von 36,7 kWh und ermöglicht eine elektrische Reichweite von etwa 105 Kilometern nach dem chinesischen Verbrauchszyklus. AC-Laden dauert rund 6,5 Stunden, die DC-Schnellladung von 30 auf 80 Prozent gelingt in 16 Minuten. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Neunstufen-Automatik an alle vier Räder.

GWM Der Tank 300 hat beachtliches Offroad-Talent, Differenzialsperren sind serienmäßig.

Optisch bleibt der Tank 300 seinem kantigen Design treu: Ein rechteckiger Kühlergrill, runde Scheinwerfer, Dachreling, mehrfarbige Felgen und eine seitlich angeschlagene Heckklappe mit Ersatzrad prägen das Bild. Innen sorgt ein 14,6-Zoll-Touchscreen mit einem 12,3-Zoll-LCD-Display für moderne Bedienung. Kabelloses Laden von Smartphones, ein Multifunktions-Lenkrad und Bedienelemente für Offroad-Funktionen wie Differenzialsperren oder den Turn Assist, der den Tank 300 im Gelände auf der Stelle drehen lässt, ergänzen die Ausstattung. Komfortmerkmale wie beheizbare, elektrisch verstellbare Sitze, Panorama-Glasdach, LED-Automatiklicht, 360-Grad-Kamerasystem und diverse Fahrerassistenzsysteme sind ebenfalls serienmäßig.

Marktstart und Preis Der Preis für die neue Hi4-T-Version liegt bei rund 249.800 Yuan, etwa 30.500 Euro. In China startet der Verkauf sofort. Ob und wann weitere Märkte folgen, bleibt offen.