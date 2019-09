Hyundai i10 Neuer Kleinwagen kommt im Dezember

Die Koreaner schicken ihren Kleinwagen in die nächste Generation. Seine Premiere feiert der neue Hyundai i10 auf der IAA, bereits im Dezember soll er in den Handel kommen.

Zum Jahreswechsel 2019/2020 bringt Hyundai die nächste Generation des Kleinwagens Hyundai i10 an den Start. Der debütiert bereits vorher auf der IAA. Mit dem Generationswechsel wird der kleine i10 etwas größer.

Der Radstand des neuen Hyundai i10, der komplett in Europa entwickelt wurde, legt um vier Zentimeter zu, die Breite um zwei Zentimeter. Dafür sinkt die Dachlinie um ebenfalls um zwei Zentimeter. In Summe soll sich so mehr Platz, vor allem für die Fondpassagiere, ergeben. Zudem sollen die neuen Proportionen zusammen mit dem neuen Design den Auftritt des i10 sportlicher werden lassen.

Optik wird sportlicher

Der neue Hyundai i10 bekommt ein großes Kühlermaul mit Wabengitterfüllung und in die Ecken gerückten runden Tagfahrleuchten. Daneben machen sich große, dreieckige Lufteinlässe für die Bremsen in der Frontschürze breit. Zahlreiche Blechkanten konturieren die Motorhaube. Die Flanken setzen auf markante Sicken über den ausgeprägten Radläufen sowie starken Einzügen an den Flanken.

Das Dach zeigt sich farblich vom Karosseriegrundkörper abgesetzt und mit einer kleinen Reling bestückt. In den Radhäusern stecken 16 Zoll große Leichtmetallfelgen. Die neue Heckansicht verbindet die Rückleuchten mit einem Blechfalz. Im komplett neuen Look präsentiert sich die Heckschürze, die die Nebel- und die Rückfahrleuchte sowie ein Diffusorelement aufnimmt. Das Dach wird durch einen Kantenspoiler verlängert.

Hyundai Das Interieur wirkt klassisch und aufgeräumt.

Zu haben ist der Hyundai i10 nur als Fünftürer, dafür aber wahlweise als Vier- oder Fünfsitzer. Das Kofferraumvolumen bleibt mit 252 Liter auf dem Niveau des Vorgängers.

Konnektivitätsaufgaben stellt sich ein acht Zoll großer Touchscreen in der Mittelkonsole, der auch das Bild der Rückfahrkamera überträgt. Smartphones können per Android Auto und Apple Carplay eingebunden werden. Ein induktives Ladefach sichert den Energienachschub. Connected-Features sind optional zu haben.

Die neue Generation des Hyundai i10 im Video

1:04 Min.

Zur Sicherheitsausstattung des neuen Hyundai i10 zählen neben dem Smart-Sense-Paket unter anderem ein Notbremsassistent und ein Fernlicht-Assistent.

Zu den Motorisierungen des neuen Hyundai i10 machen die Koreaner noch keine Angaben. Vermutlich bleibt es bei den Drei- und Vierzylinder-Benzinern mit 67 und 87 PS. Auch werden weiter Handschalter und Automatikvarianten angeboten.