Irmscher Fiat 500C Sail-Sondermodell im maritimen Look

Das Fiat 500 Cabrio rollt in einer neuen Sonderedition auf den Markt. Das Sondermodell mit dem Namen "Sail by Irmscher" wurde eben von Tuner Irmscher exklusiv für die "Autohaus König Gruppe" entwickelt und produziert. Entsprechend erfolgt der Vertrieb ebenfalls exklusiv über deren Händler.

Sonderlack und Sonderdekor

Zur Sonderausstattung des "Sail by Irmscher" zählen neben einer dunkelblauen Sonderlackierung unter anderem eine Klimaautomatik, 17 Zoll große Turbo Star-Leichtmetallräder von Irmscher im Finish Bi-Color Diamant poliert, mit Allwetterbereifung von Maxxis. Die Kopfstützen sind in Echtleder mit Irmscher-Prägung und Ziernaht ausgeführt, außerdem gibt es eine ebenfalls mit Ziernaht und Irmscher-Logo versehene und mit Kunstleder bezogene Mittelarmlehne sowie neue Velours-Fußmatten mit Ziernaht, Logo und Trittschutz. Für den besonderen Look sorgt eine Folienbeklebung auf dem Frontgrill sowie in Form von Streifen samt Irmscher-Schriftzug auf den Flanken. Die Folie greift dabei die Farbe der Felgen auf, die sich auch im Verdeck wiederfindet. Abgerundet wird das Sondermodell mit getönten Scheiben hinten und einer Irmscher-Plakette im weiß gehaltenen Cockpit, die die fortlaufende Seriennummer trägt.

Zu haben ist das Sondermodell Fiat 500C "Sail by Irmscher" mit dem 70 PS starken Einliter-Dreizylinder-Benziner und manueller Sechsgang-Schaltung zu Preisen ab 20.859 Euro.

Fazit

Irmscher hat exklusiv für die Autohaus König Gruppe ein Fiat 500 Cabrio-Sondermodell aufgelegt. Vom Kleinwagen im maritimen Look gibt es nur 200 Exemplare.