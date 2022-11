Isuzu MU-X SUV Australien (2022) Kerniger Offroader wird neu aufgelegt

Seit den 1980er Jahren ist es bei den japanischen Herstellern eine gerne fortgeführte Tradition, die jeweiligen Pick-up-Modelle auch als Geländewagen mit Kofferraum statt Ladepritsche anzubieten. Der Toyota 4Runner oder der Nissan Pathfinder waren solche Modelle, die auch in Europa verkauft wurden, bevor sich der hiesige Massengeschmack weg vom Geländewagen und hin zum weichgespülten SUV entwickelte.

Isuzu ist seit 2004 ebenfalls mit diesem Thema vertraut, wenn auch mit wechselnder Konsequenz. Das erste, auf dem Isuzu Pick-up D-Max basierende Geländewagenmodell MU-7 war auch bei wohlwollender Betrachtung von überschaubarer Eleganz, hielt sich aber tapfere neun Jahre im Programm. Dann setzte Isuzu auf eine Kooperation mit General Motors und nahm den Chevrolet Trailblazer als Basis des zum MU-X umgetauften Modells, bis nun die dritte Generation wieder auf Basis des D-Max gestellt wurde.

Jetzt wieder auf Pick-up Basis

Die geschlossenen Kombi-Varianten der robusten Pick-ups sind in Asien und Australien sowie in Südafrika beliebt, da macht der Isuzu MU-X keine Ausnahme. Nur logisch also, dass die Japaner nun Australien als Premiere-Ort für den neuen Jahrgang des MU-X auserkoren haben. Während der Pick-up Isuzu D-Max in Europa ausschließlich mit einem 1,9-Liter-Dieselmotor angeboten wird, bekommt er (und folgerichtig auch der Geländewagen MU-X) in Asien und Australien auch einen Dreiliter-Vierzylinder-Diesel mit 190 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment, in Australien ist dies die einzige verfügbare Motorisierung.

Mit einer Länge von 4.850 mm, einer Breite von 1.870 mm und einer Höhe von 1.825 mm ist der MU-X verhältnismäßig lang, aber schmaler als Wettbewerber wie der Toyota Land Cruiser. Der für bis zu sieben Passagiere ausgelegte MU-X trägt hinten zwar wie der D-Max eine Starrachse, diese aber nicht wie beim Pick-up mit Blattfedern, sondern mit Schraubenfedern bestückt. Das verbessert den Fahrkomfort und sorgt dank der längeren Federwege auch für eine verbesserte Geländetauglichkeit.

Bereits das Basismodell ist umfangreich ausgestattet und bietet unter anderem ein 7,0-Zoll-Touchscreen-Audiosystem, Apple Car-Play und Android Auto, eine Rückfahrkamera mit Rückfahrsensoren, Voll-LED-Licht und 17-Zoll-Leichtmetallräder. Preislich ist der MU-X im Vergleich zu klassischen Geländewagen recht attraktiv. Die Einstiegsvariante ist in Australien für umgerechnet rund 31.500 Euro zu haben, das voll ausgestattete Topmodell liegt bei umgerechnet rund 43.400 Euro.

Umfrage 2675 Mal abgestimmt Welchen Antrieb wünschen Sie sich für einen Geländewagen? Elektrisch, das ist die Zukunft Verbrenner, das funktioniert überall mehr lesen

Fazit

Mit der dritten Generation MU-X kehrt Isuzu zurück zu den Wurzeln und baut den Siebensitzer-Geländewagen wieder auf der Basis des Pick-up D-Max, nachdem der Vorgänger eine General Motors-Plattform verwendete. Der Preis für den in Thailand gebauten MU-X ist attraktiv, doch ein Export nach Europa ist nicht vorgesehen. Auch deshalb, weil Isuzu dieses Modell nur als Rechtslenker baut.