Italdesign Honda NSX Tribute: Supersportwagen-Hommage mit Rechts-Problem

1990 präsentierte Honda auf der Chicago Autoshow den Supersportwagen NSX . Spätestens mit dem Klassensieg in der GT2-Klasse 1995 in Le Mans wurde die japanische Flunder zur Ikone.

Hybrid-NSX als Basis Die ehrt die italienische Designschmiede Italdesign mit einer streng limitierten Kleinserie. Das entsprechende Projekt wurde jetzt auf dem Tokyo Auto Salon vorgestellt. Die Hommage an den Ur-NSX basiert allerdings auf dem Hybrid-Modell des NSX, das zwischen 2016 und 2022 gebaut wurde und bei weitem nicht den Kultstatus seines Vorgängers erreichen konnte. Geadelt wird das Tribute-Modell durch den offiziellen Segen von Honda aus Japan.

Erste Skizzen vom kommenden Sportwagen zeigen, wie Italdesign gestalterische Elemente des Ur-NSX mit der Basis des Hybrid-NSX verschmelzen möchte. Der geschwungene Heckflügel und die integrierte, umlaufende LED-Rückleuchte erinnern an die frühen NSX-Modelle, während der Lufteinlass auf dem Dach an den legendären NSX-R GT denken lässt. An den Flanken wachsen dem NSX neue Luftleitelemente im Schwellerbereich. Die Frontschürze bringt modifizierte Lufteinlässe, ultraflache LED-Scheinwerfer, die die Klappscheinwerfer des Ur-Modells nachahmen sollen, sowie das typische rot unterlegte Honda-Logo mit. Abgerundet wird der NSX durch neu gezeichnete Leichtmetallfelgen.

Die gezielten Änderungen, die allesamt mit Komponenten aus Kohlefaserlaminat umgesetzt werden, lassen den NSX der zweiten Generation deutlich dynamischer und muskulöser wirken. Der Innenraum wird lediglich mit neuen Stoffen und Bezugsmaterialien umdekoriert. Dazu gibt es eine Sondermodellplakette, die auf den Status der Sonderserie hinweist.

Nur als Rechtslenker Über mögliche Änderungen des komplexen Hybridantriebs macht Italdesign keine Angaben. Serienmäßig bietet die Kombination aus drei E-Motoren und dem V6-Biturbomotor eine Systemleistung von 573 PS und ein maximales Drehmoment von 645 Nm.

Kommen wir zum Knackpunkt. Da es sich beim neuen NSX um eine Verbeugung vor Japan handelt, soll der neue NSX ausschließlich als Rechtslenker, wie im japanischen Linksverkehr üblich, aufgelegt werden. Eine genaue Auflage nennt Italdesign nicht, spricht aber von einer extrem begrenzten Verfügbarkeit. Zudem darf jeder Käufer sein Modell individuell mitgestalten. Beim Preis herrscht Schweigen.