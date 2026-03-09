Jeep feiert mit Jubiläums-Wrangler Geburtstag: Sondermodelle 85 Jahre Jeep

Im Juni 1941 lief der erste Willys Jeep in Toledo, Ohio, vom Band. Damals alles andere als ein Spaß- und Freizeitfahrzeug, denn der offene Geländewagen zog in den Krieg. Vier Jahre später legte allerdings die Zivil-Variante CJ-2A den Grundstein für die bemerkenswerte Geschichte der Marke und auch den Beginn des Siegeszugs von Offroadern bei Privtkäufern auf der ganzen Welt. Zum 85-jährigen Jubiläum kündigt Jeep eine Reihe von Sondermodellen an, die über das gesamte Jahr hinweg erscheinen sollen.

Zwölf Sondermodelle Den Auftakt bildet eine umfassende Produktkampagne unter dem Titel Twelve 4 Twelve. Dahinter steht ein Programm, bei dem im Laufe des Jahres monatlich ein neues Sondermodell des Wrangler vorgestellt wird. Den Anfang machte bereits der Wrangler Moab 392 mit Hemi-V8-Motor. Ergänzend dazu werden im Rahmen eines Programms namens Convoy spezielle Varianten des Pick-ups Gladiator aufgelegt.

Parallel zu dieser Modellreihe stellt Jeep weitere Jubiläumseditionen innerhalb seines aktuellen Programms vor. Sondermodelle sind für Cherokee, Grand Cherokee, Grand Wagoneer und Compass angekündigt. Bereits zuvor wurden entsprechende Varianten von Wrangler und Gladiator präsentiert.

Die Jubiläumsmodelle lassen sich äußerlich unter anderem an Felgen in der Farbgebung Steel Oxide sowie an speziellen Emblemen erkennen, die in der Farbe Agave Blue ausgeführt sind. Im Innenraum setzen die Sondereditionen auf dekorative Details mit Ziernähten in Mayan Gold. Ergänzt werden sie durch spezielle Sitzetiketten und weitere Ausstattungsmerkmale, die exklusiv für die Jubiläumsmodelle vorgesehen sind.

Wrangler steht im Zentrum Einen zentralen Platz innerhalb der Jubiläumsreihe nimmt der Wrangler 85th Anniversary Edition als legitimer Nachfolger des Ur-Jeep ein. Das Modell ist ebenfalls Teil der Twelve-4-Twelve-Serie. Die Edition kombiniert typische Wrangler-Merkmale mit zusätzlichen Design- und Ausstattungsdetails, die auf das Jubiläum der Marke verweisen.

Im Innenraum steht das Karomuster der Sitze im Mittelpunkt. Die Bestuhlung trägt spezielle Stoffeinsätze mit einem eingewebten Jubiläumslogo. Ergänzend finden sich entsprechende Designelemente auf der Instrumententafel. Weitere Details sind ein Medaillon am Schalthebel mit Jubiläumskennzeichnung sowie eine entsprechende Plakette im Bereich der Cupholder. Fuß- und Laderaummatten aus strapazierfähigem Kunstfaser-Material sollen für den Einsatz im Alltag und im Gelände ausgelegt sein.

Auch äußerlich unterscheidet sich die Jubiläumsversion von den regulären Varianten. Zur Ausstattung gehören 17-Zoll-Räder in der Lackierung Steel Oxide, bronzefarbene Abschlepphaken sowie spezielle Jubiläums-Embleme und Dekorgrafiken in der Farbe Blue Agave. Kotflügelverbreiterungen in Wagenfarbe ergänzen das Erscheinungsbild.

Umfangreiche Komfort-Ausstattung Zur Serienausstattung zählt unter anderem ein Komfortpaket mit beheizbaren Vordersitzen, beheiztem Lenkrad, Fernstartfunktion und schlüssellosem Zugang. Hinzu kommen ein Alpine-Audiosystem, getönte Scheiben, Scheinwerfer-Automatik sowie beheizbare Außenspiegel. Ebenfalls serienmäßig sind LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht und LED-Nebelleuchten. Optional bietet Jeep unter anderem unterschiedliche Hardtops an, darunter eine schwarze Variante sowie eine Version in Wagenfarbe. Auch All-Terrain-Reifen können ohne Aufpreis gewählt werden.

Der Wrangler 85th Anniversary Edition startet in den USA bei einem Preis von 46.300 US-Dollar zuzüglich Überführungskosten und Steuern. Zum aktuellen Umrechnungskurs entspricht das rund 40.000 Euro. Parallel dazu wird auch der Gladiator Pick-up als 85th Anniversary Edition angeboten, der die gleichen Optionen und Design-Upgrades bekommt. Nach Europa kommen die Jubiläumsmodelle nur über freie Importeure.