Der Dreiliter-V6-Dieselmotor ist ursprünglich eine europäische Entwicklung der damaligen Fiat-Tochter VM Motori und kam bei uns unter anderem auch im Jeep Grand Cherokee zum Einsatz. Diese Maschine war in den USA im Zuge des VW-Dieselskandals ebenfalls in den Fokus der Ermittler geraten und das Unternehmen wegen manipulierter Abgasreinigung mehrere hundert Millionen Dollar an Strafzahlungen gekostet.

Durch die Einstellung des Gladiator Diesel in der US-Produktion entfällt demnach auch das Angebot in Deutschland. Während der Gladiator in den USA künftig noch mit dem Pentastar V6-Benzinmotor (3,6 Liter Hubraum, 289 PS) weitergebaut wird, wurde dieser Motor in Europa nie offiziell angeboten. Angesichts der Verkaufszahlen des Gladiator ist damit in Zukunft auch nicht zu rechnen. 2022 wurden laut KBA in Deutschland 344 Jeep Gladiator zugelassen. Der Ford Ranger, meistverkaufter Pick-up in Deutschland, schaffte es im letzten Jahr auf 7.916 Neuzulassungen.