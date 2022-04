Moab Easter Jeep Safari Concepts 2022 Jeep fährt elektrisch in die Canyonlands

In Offroader-Kreisen ist es ein untrügliches Zeichen für den nahenden Frühling, wenn Jeep wieder die ersten Teaserbilder zu den Showcars veröffentlicht, die an Ostern auf der Jeep Safari in Moab/Utah stehen (und fahren) werden. Das größte Jeep-Treffen der Welt mit abertausenden Teilnehmern findet in diesem Jahr zum 56. Mal statt. Nachdem seit Februar die ersten Bildhäppchen verteilt wurden, hat Jeep nun die diesjährigen Konzeptfahrzeuge enthüllt.

Bei dem Event in der atemberaubenden Felsenlandschaft rund um das Wüstenstädtchen Moab präsentiert Jeep stets etliche Showcars, die zum Teil Bezug auf alte Jeep-Modelle nehmen oder auch einfach nur cool daherkommen. In diesem Jahr bleibt das Klassik-Thema weitgehend außen vor, stattdessen werden mehrere Wrangler-Derivate und ein stark modifizierter Grand Cherokee gezeigt.

Jeep Wrangler Magneto 2

Das Thema Elektroantrieb nimmt auch beim traditionsreichsten Geländewagenhersteller der Welt zunehmend Raum ein, zu sehen beispielsweise beim Wrangler Magneto 2. Hier wurde das im vergangenen Jahr bereits vorgestellte Konzeptfahrzeug noch einmal gründlich auftoupiert. Beim Magneto ersetzt ein Elektromotor den Verbrenner, während der Antriebsstrang dahinter mit Sechsgang-Schaltgetriebe und Untersetzungsgetriebe dem Wrangler Rubicon entspricht. Für die Neuauflage bekam der Magneto einen erheblich stärkeren Axialfluss-Elektromotor implantiert, der es auf stramme 466 kW Leistung und heftige 1.152 Newtonmeter Drehmoment bringt. Vier Batteriepakete, die im Wagen verteilt sind, stellen eine Kapazität von 70 kWh zur Verfügung. Der Magneto 2 soll in zwei Sekunden von 0 auf 60 mp/h (96 km/h) beschleunigen, was angesichts der auf Asphalt eher mäßig traktionsstarken 40-Zoll-Geländereifen ein eher theoretischer Wert sein dürfte.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk PHEV Concept

Auf Basis des neuen Plug-in-Hybrid Grand Cherokee 4xe ist das Trailhawk Concept aufgebaut. Es verfügt wie der Wrangler Rubicon über einen entkoppelbaren Stabilisator für mehr Verschränkung. Der Antriebsstrang mit dem elektrisch unterstützten Zweiliter-Motor entspricht dem Serienmodell. Der Grand Cherokee 4xe Trailhawk kommt mit einem Dachgepäckträger mit integrierten Verzurrösen, Vierfach-LED-Nebelscheinwerfer und Schwellerschutzrohre daher. Der Geländewagen ist außerdem mit 20-Zoll-Rädern in Neutralgrau-Metallic und 33-Zoll-BFG-Geländereifen ausgestattet.

Jeep '41 Konzept

Das Retro-Willys-Konzept, das dieses Jahr auf der Easter Jeep Safari zu sehen sein wird, verbindet laut Jeep "militärische Härte und Entschlossenheit" mit der PHEV-Technik des Wrangler 4xe. Das 41er-Konzept setzt auf einen 2-Zoll-Lift-Kit von Jeep Performance Parts (JPP) und 35-Zoll-Geländereifen auf 17-Zoll-Felgen, die mattgrün lackiert sind. Die Außenfarbe des Konzepts, einschließlich der Radabdeckungen und Spiegelkappen, ist in einem olivgrünen Finish gehalten, mit schwarz pulverbeschichteten Stahlstoßfängern, Warn-Winde und JPP-Stoßstangenbügel. Komplettiert wird das Ganze mit einem hellbraunen Softtop

Jeep Rubicon 20th Anniversary Concept

Das Rubicon 20th Anniversary-Konzept, das auf dem Jeep Wrangler Rubicon 392 basiert, setzt auf einen 6,4-Liter-V8-Motor. Der modifizierte viertürige Wrangler Rubicon 392 verfügt über einen Dual-Mode-Performance-Auspuff für mehr akustischen Alarm, eine Performance-Motorhaube mit Mittelhutze, spezielle Halbtüren und ein Sky One-Touch-Powertop mit abnehmbaren Seitenteilen. Außerdem wurden ein JPP 2-Zoll-Lift-Kit, 17-Zoll Mopar Beadlock-Räder mit 37-Zoll-Mud-Terrain-Reifen, eine Stahlstoßstange mit Warn-Winde sowie ein Unterfahrschutz montiert.

Jeep Bob Concept

Mein Favorit in diesem Jahr ist das Bob-Konzept, bei dem der Wrangler-Pickup Gladiator mit einer verkürzten Ladefläche versehen wurde. Das Bob-Concept wird vom 3,0-Liter-Eco-Diesel-V6-Motor angetrieben. Er ist mit einem Torque-Flite-8HP75-Achtgang-Automatikgetriebe verbunden, das für niedrige Drehzahlen und schwierige Bodenverhältnisse ausgelegt ist. Die Offroad-Fähigkeit wird durch eine 3-Zoll-Höherlegung mit neuen Federn und Dämpfern, Dynatrac Pro-Rock 60-Achsen sowie 40-Zoll-Reifen auf 20-Zoll-Beadlock-Felgen verbessert. Alle vier Türen und die B-Säulen wurden entfernt, ein speziell angefertigtes Softtop deckt die Sitzplätze ab und lässt die Ladefläche frei zugänglich.

Jeep D-Coder Concept

Volle Kapelle ist beim D-Coder angesagt, an dem Jeep Performance Parts praktisch den gesamten Zubehör-Teilekatalog angeschraubt hat. Über 35 Extras haben die Techniker dem Wrangler Unlimited angeschraubt und, damit es niemand übersieht, rot lackiert. Das wirkt ein bisschen überschminkt, ist aber zumindest deutlich erkennbar. Damit die Kunden auch gleich fröhlich shoppen können, ist jedes montierte Zubehörteil mit einem QR-Code markiert, der direkt zum Online-Store von JPP führt.

Jeep Birdcage Concept

Ebenfalls als rollender Zubehörkatalog wurde das Birdcage Concept aufgebaut. Wesentliches Bestandteil des Modells ist ein neues, für den Wrangler 4xe entwickeltes Fahrwerk mit 2-Zoll-Höherlegung und Fox-Stoßdämpfern. Ein interessantes Detail ist die vordere "Wanne" mit seitlichen Rundbügeln als Ersatz für die Serien-Stoßstange, hier ist eine Seilwinde montiert. Dach und Windschutzscheibe wurden entfernt und durch mattschwarze Bügel ersetzt, auf denen ein Dachträger montiert ist. Das Birdcage Conceot steht auf 37-Zoll-Geländereifen.

Die 56. Easter Jeep Safari findet vom 9. bis 17. April in Moab, Utah statt.

Fazit

Mit sieben neuen Konzeptfahrzeugen fährt Jeep in diesem Jahr auf die Moab Easter Jeep Safari in Utah. Das größte Jeep-Markentreffen der Welt findet in diesem Jahr zum 56. Mal statt. Jeep setzt für das Jahr 2022 vor allem auf stark modifizierte Wrangler-Modelle, die auch als Schaufenster für das hauseigene Zubehör dienen sollen. Aus diesen stechen der Magneto 2 als vollelektrischer Wrangler und das Bob Concept, ein verkürzter Jeep Gladiator, mit ihrer eigenständigen Thematik hervor.