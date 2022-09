Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Jeep Recon (2024) Elektro-Jeep Hier kommt die Elektro-Variante des Jeep Wrangler

Jeep bringt vier neue Elektroautos, darunter das Wrangler-Derivat Recon. Die elektrische Interpretation des Wrangler kommt 2024 in den USA auf den Markt und ein Jahr später auch zu uns.

Bis 2025 will Jeep vier rein elektrische Geländewagen und SUV auf den Markt bringen. Das wichtigste Modell für Europa ist dabei der neue kompakte Jeep Avenger, doch auch bei der Kernidentität der Marke, dem robusten Geländegänger, muss etwas Modernes her.

Bereits seit einiger Zeit hat Jeep Varianten des Wrangler mit Elektroantrieb vorgeführt, bei denen es sich offensichtlich um Umbauten des Plug-in-Hybrids Jeep Wrangler 4xe handelte. Diese "Magneto" getauften Prototypen machten aber auch deutlich, dass die über Jahrzehnte bewahrte DNA des Jeep Wrangler mit seinen beiden Starrachsen und der wenig aerodynamischen Karosserie nicht besonders gut geeignet ist, um ein effizientes Elektroauto zu werden.

Elektrische Interpretation des Wrangler

Mit dem neuen Jeep Recon hat die Marke daher ein komplett neues Modell auf die Räder gestellt, mit dem einerseits die Jeep-DNA des kernigen Wrangler auf aktuelle Weise interpretiert wird, aber ebenso modernes und effizientes Design möglich ist. Entsprechend haut der Recon in genau dieselbe Kerbe wie der Wrangler, verzichtet aber auf ein paar Schrulligkeiten, die das Original so besonders und bei den Fans beliebt machen. Zuerst und am offensichtlichsten betrifft das natürlich die Frontgestaltung mit den von einem U-förmigen Tagfahrlicht eingerahmten Scheinwerfern, die rechteckig statt rund ausfallen.

Gleichzeitig verzichtet der Jeep Recon auf die charakteristischen ausgestellten vorderen Kotflügel des Wranglers. Der "Seven Slot Grill" als Markenzeichen wird beim Recon mit beleuchteten Elementen zwischen den Scheinwerfern dargestellt. Die Karosserieform wirkt nicht unähnlich zu der des Ford Bronco. Auch am Heck sind die Bezüge zum Jeep Wrangler mehr als deutlich, nicht nur wegen des außen liegenden Reserverades, sondern auch mit den einzeln abgesetzten Rücklichteinheiten.

Dach und Türen lassen sich ausbauen

Eine Spezialität, die vor allem in den USA den Wrangler-Fans enorm wichtig ist, trägt auch der neue Jeep Recon fort. Türen und Dach lassen sich entfernen, was speziell abseits der Straße ein ganz besonderes Open-Air-Vergnügen ermöglicht. Dazu besitzen die Türen wie beim Wrangler außenliegende Scharniere, aus denen sie nach Entfernung der Sicherung einfach ausgehängt werden können.

Jeep Luftiges Vergnügen im Stil des Jeep Wrangler.

Einen Bick in den Innenraum hat uns Jeep bislang noch nicht gewährt, auf den Aufnahmen von der Seite aus sind jedoch ein unten abgeflachtes Lenkrad und eine hohe Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen erkennbar. Keinerlei Aussagen gibt es zur verbauten Antriebstechnik. Davon ausgehend, dass der neue Jeep Recon auf der künftigen STLA Frame-Plattform des Stellantis-Konzerns aufbaut, könnte eine Reichweite von bis zu 800 Kilometer winken. Diese wurde zumindest bei der Plattform-Präsentation angekündigt.

Produktionsstart in 2024

Wie sehr der neue Jeep Recon der Marken-Ikone Wrangler nahestehen soll, zeigen auch die angekündigten Geländefähigkeiten. Er bekommt Differenzialsperren, das Selec-Terrain-Traktionsmanagement, einen robusten Unterfahrschutz und serienmäßige Offroadreifen.

In Deutschland müssen wir uns noch bis 2025 gedulden, bis der Recon hier landet. In den USA wird Jeep ab Anfang 2023 Bestellungen an- und 2024 die Produktion aufnehmen.

Fazit

Statt den ehrwürdigen Wrangler aufwändig zu elektrifizieren, ging Jeep einen anderen Weg und konstruierte eine moderne Interpretation der Geländewagen-Ikone. Der rein elektrisch angetriebene Jeep Recon hat zwar eine eigene Designsprache, geht aber mit Details bis hin zu den abnehmbaren Türen und die Karosserie-Grundform einen konsequenten Weg als legitimes Schwestermodell des Wrangler. Die Produktpräsentation mit allen technischen Daten wird 2023 stattfinden.