Jeep Wrangler High Tide 2022 Neues Sondermodell für den Strand

Jeep bringt eine limitierte Wrangler-Version für die Jeep-Beach-Woche in Daytona Beach. Herausragendes Merkmal: Er ist gelb.

Die Jeep Beach-Woche in Daytona Beach, Florida, ist laut der US-Marke eines der wichtigsten Jeep-Events in den USA. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Strand-Party über 200.000 Besucher und rund 20.000 Jeep-Fahrzeuge, die sich an der Atlantikküste zum feiern einfanden.

Für dieses Jahr, die Jeep Beach Week steigt vom 24. April bis zum 1. Mai, fährt man ein neues Sondermodell vor. Der Jeep Wrangler High Tide basiert auf dem Wrangler Sport S in der langen viertürigen Variante mit Hardtop. Angetrieben wird er vom Pentastar-V6-Benziner mit 3,6 Liter Hubraum und 284 PS, das Achtgang-Automatikgetriebe ist serienmäßig.

Mit Xtreme Recon-Paket

Neben dem Hardtop in Wagenfarbe, LED-Scheinwerfern und Sunrider Flip-Top bekommt der Wrangler High Tide das komplette Xtreme Recon-Paket von Mopar (siehe Bildergalerie), das unter anderem ein höher gelegtes Geländefahrwerk, große 35-Zoll-Geländereifen und kürzere Achsübersetzungen umfasst. Erstmals bietet Jeep für den Wrangler High Tide außerdem die neue Farbe "High Velocity Yellow" an. 500 Exemplare des High Tide werden anlässlich des Events mit speziellen "Beach"-Haubenaufklebern dekoriert.

Der Preis für das Sondermodell ist stattlich, 49.240 Dollar (umgerechnet rund 43.100 Euro) zuzüglich Überführung und Steuern werden aufgerufen. Zum Vergleich: Der reguläre Wrangler startet in den USA bereits für 29.725 Dollar. Immerhin: Wrangler-Fans müssen keinen High Tide kaufen, um auf dem Parkplatz ordentlich zu leuchten, die High Velocity Yellow-Lackierung kann ab sofort auch für alle anderen Wrangler für einen Aufpreis von 395 Dollar bestellt werden.

Fazit

Jeep bringt zum Markentreffen in Daytona Beach eine neue Sonderversion des Wrangler, den High Tide. Den wird es auch in einer limitierten Beach-Version geben, Kostenpunkt umgerechnet rund 43.100 Euro. Besonderes Highlight ist die neue Farbe High Velocity Yellow.