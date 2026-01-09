Kia EV4 GT: GTI-Konkurrent mit knapp 300 PS

Kia erweitert seine elektrische GT-Modellfamilie um ein sportlich positioniertes Fahrzeug im Kompaktsegment – dem EV4 GT. Der koreanische Autohersteller präsentiert das Modell im Rahmen des Brüsseler Autosalons 2026 gemeinsam mit dem EV3 GT und dem EV5 GT. Es gibt ihn in zwei Karosserievarianten, als Hatchback und Fastback. Innerhalb des Kia-Portfolios ist der EV4 GT zwischen dem kompakter ausgelegten EV3 GT und dem SUV-orientierten EV5 GT angesiedelt. Kia richtet sich mit dem Modell an Kunden, die ein sportlich orientiertes Elektrofahrzeug bevorzugen und weniger Wert auf klassische SUV-Konzepte legen. Das bedeutet, der elektrische Golf GTI könnte künftig einen neuen Konkurrenten bekommen.

Plattform, Antrieb und Leistung Der Kia EV4 GT basiert auf der E-GMP-Plattform. Ein Dual-Motor-Allradsystem mit einer Systemleistung von 215 kW (292 PS) sorgt für den Antrieb. Das sind rund 100 PS weniger, als zuvor vermutet. 145 kW wirken an der Vorderachse, 70 kW an der Hinterachse. Die Batterie hat eine Kapazität von 81,4 kWh. Den Sprint von 0 auf 100 km/h soll der EV4 GT in 5,6 Sekunden schaffen. Serienmäßig ist das Modell mit 20-Zoll-Leichtmetallrädern in der Dimension 245/40 R20 ausgestattet. Ein zentrales Merkmal des EV4 GT ist die Fahrwerksabstimmung mit elektronisch geregelter Dämpfung. Ein GT-Fahrmodus soll Leistungsentfaltung, Lenkungscharakteristik, Fahrwerkseinstellungen und Fahrzeuganzeigen aufeinander abstimmen.

Zur Steigerung des Fahrerlebnisses setzt Kia zudem auf Virtual Gear Shift, das beim Beschleunigen und Verzögern das Gefühl der Schaltung simuliert. Für den optimalen Klang bauen die Koreaner ein Active-Sound-Design-System ein. Es erzeugt, abhängig von Geschwindigkeit und Last, eine digitale Klangkulisse, die das Fahrgefühl eines Verbrenners imitieren soll.

Der Kia EV4 GT unterstützt DC-Schnellladen, sodass die Batterie von 10 auf 80 Prozent in etwa 31 Minuten auflädt. An einer AC-Ladestation mit 11 oder 22 kW dauert der Ladevorgang rund 7 Stunden und 15 Minuten.

Exterieur und Innenraum Beim Exterieur setzt der Kia EV4 GT auf ein niedriges, sportlich ausgelegtes Karosseriekonzept. Die Erlkönigbilder deuten die Verwandtschaft zum zivilen EV4 an, allerdings scheint es neue Front- und Heckschürzen zu geben. Im Vergleich zu anderen Modellen der GT-Familie bekommt der EV4 GT eine flachere Silhouette und einen sportlicheren Aufbau. Das soll den Fokus auf Dynamik und Agilität richten. Der EV4 GT misst 4.450 Millimeter in der Länge, 1.860 Millimeter in der Breite und 1.485 Millimeter in der Höhe. Der Radstand beträgt 2.820 Millimeter.

Im Innenraum unterscheidet sich der EV4 GT durch GT-spezifische Semi-Bucket-Sportsitze, ein eigenständiges Drei-Speichen-Lenkrad sowie eine spezielle Interface-Gestaltung. Akzentuierte Oberflächen und eine an die Fahrmodi gekoppelte Ambientebeleuchtung prägen das Interieur.

Ausstattung und Assistenzsysteme Zur Serienausstattung zählen unter anderem GT-exklusive Fahrmodi, e-Torque Vectoring, Digital Key 2.0, ein Head-up-Display, Remote Smart Parking Assist, Vehicle-to-Load sowie ein Harman/Kardon Premium-Audiosystem. Darüber hinaus verfügt der EV4 GT über ein umfangreiches Paket an Fahrerassistenzsystemen, darunter Forward Collision-Avoidance Assist 2, Highway Driving Assist 2, Navigation-based Smart Cruise Control, Lane Following Assist 2 und ein Surround View Monitor.

Produktionsstart und Ausblick Die Produktion des Kia EV4 GT soll im zweiten Quartal 2026 starten. Angaben zum Marktstart und zu den Preisen will Kia zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.