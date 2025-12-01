Kia Seltos Weltpremiere: Neuer Kompakt-SUV von Kia – Ersatz für den Niro?

Am 10. Dezember wird Kia die nächste Generation des Kompakt-SUV Seltos vorstellen. Während die Baureihe bisher nicht in Europa am Start war, wird sich das mit der neuen Generation ändern, denn Kia hat offiziell bestätigt, dass der Seltos künftig auch bei uns antreten wird.

Der Kia Seltos trat Mitte 2019 als subkompakter Crossover-SUV erstmals auf die Bühne und besetzt seither je nach Markt die Lücke zwischen den kleineren Baureihen Stonic und Soul und dem größeren Sportage. Entwickelt als globales Volumenmodell, wurde er von Beginn an in verschiedenen technischen Ausführungen angeboten: Die größere SP2-Version aus Südkorea richtet sich an "westliche" Automärkte, während die indische SP2i-Variante und das chinesische Schwestermodell SP2c auf kostensensitive Regionen zugeschnitten sind. Obwohl der Seltos weltweit rasch zu einem Bestseller wurde und in manchen Jahren hinter dem Sportage das zweitmeistverkaufte Kia-Modell war, entschieden sich die Koreaner bislang bewusst gegen eine Einführung in Europa. Das ändert sich nun.

Weltweiter Verkaufserfolg Seinen ersten Auftritt in westlichen Märkten feierte der Seltos in Nordamerika, wo er Anfang 2020 für das Modelljahr 2021 debütierte. Er tritt im Vergleich zum Beispiel zum indischen Seltos mit einem eigenständigen Frontdesign und regional zugeschnittenen Motorisierungen auf. In den USA stehen ein 2,0-Liter-Saugmotor mit CVT sowie ein 1,6-Liter-Turbo mit Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl; Allrad ist je nach Ausstattung serienmäßig oder optional. 2022 bekam der Seltos in den USA ein umfangreiches Facelift, das wir im zweiten Teil der Bildergalerie zeigen.

Der neue Seltos, mit dem Kia auch in Europa antreten wird, orientiert sich beim Design stark an den neuen Elektro-SUV der Marke wie dem EV5, das lassen die ersten Teaserbilder klar erkennen. Dazu gehört die senkrechte Gestaltung des Kühlergrills, aber auch die stark herausgehobenen LED-Elemente beim Tagfahrlicht und in den Rückleuchten, die mit schmalen Einzel-Elementen einen sehr charakteristischen Look erzeugen.

Wahrscheinlich als Hybrid Im Gegensatz zum US-Modell erwarten wir den Seltos in Europa mit Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Motorisierungen, dazu gibt es aber vor der Premiere noch keine klärenden Worte von Kia. Auch nicht zu einem offensichtlichen "Zielkonflikt": Denn der Seltos, aktuell in der Nordamerika-Version 4,39 Meter lang, jagt damit im selben Revier wie der Kia Niro (4,42 Meter). Von Kia gibt es zu dieser Thematik noch kein Statement, es erscheint jedoch unlogisch, zwei Kompakt-SUV mit praktisch identischen Dimensionen anzubieten. Für eine Ablösung des Niro spricht außerdem, dass der elektrische Niro EV bereits vom neuen Kia EV3 ersetzt wurde.

Marktstart und Preis Wann genau der neue Kia Seltos in Europa bei den Händlern stehen wird, hat Kia noch nicht verkündet. Wir rechnen eher mit der zweiten Jahreshälfte 2026. Preislich wird er sich wohl im Bereich um 35.000 Euro einsortieren, auch das ist noch offen.