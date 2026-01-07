AMS Kongress
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Kia Sorento PHEV: Mehr Power und mehr Anhängelast für 2026

Kia Sorento PHEV
Mehr Power und mehr Anhängelast für 2026

Zum Modelljahr 2026 bringt Kia einen stärkeren Plug-in-Hybrid-Antrieb in den Sorento. Der Verbrenner im PHEV legt um 36 PS zu.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.01.2026
Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid, Teaserbild
Foto: Arturo Rivas

Kia spendiert dem SUV Sorento zum Modelljahr 2026 eine neue Topmotorisierung. Gänzlich neu ist der PHEV-Antrieb nicht, allerdings tritt er zum neuen Modelljahr deutlich potenter an.

Verbrenner wird stärker

Die Kombination aus 1,6-Liter-Turbobenziner und Elektromotor mobilisiert jetzt 212 kW (288 PS) Systemleistung. Bisher standen im PHEV 185 kW (252 PS) zu Buche. Ebenfalls mit zum Paket gehört die neueste Generation der Sechsgang-Automatik, die unverändert dem Allradantrieb zuarbeitet.

Die Topmotorisierung des 4,82 Meter langen SUVs, der als Fünf-, Sechs- oder Siebensitzer erhältlich ist, erreicht jetzt in 8,0 Sekunden die 100-km/h-Marke, und die Beschleunigung endet erst bei 206 km/h (bisheriges Modell: 8,8 Sekunden, Spitze 183 km/h). Die elektrische Reichweite liegt bei 55 Kilometern.

Mehr Anhängelast

Neben der Motorleistung hat sich mit dem Modelljahr 2026 auch die Leistungsfähigkeit des Teilzeitstromers im Gespannbetrieb erhöht: Er ist nun für eine Anhängelast von bis zu 1,7 Tonnen zugelassen (gebremst, ungebremst 750 kg; bisheriges Modell: 1.010 kg gebremst).

Zu den weiteren Neuerungen im Zuge des Modelljahreswechsels gehört ein neugestaltetes Lenkrad, das zudem über eine kapazitive Hands-on-Erkennung im Lenkradkranz verfügt. Akustische Erinnerungen sollen so seltener notwendig sein.

Preise und Marktstart

Der Sorento Plug-in-Hybrid wird in den Ausstattungslinien Vision, Spirit und Platinum angeboten. Die Preise der neuen Modellversion starten bei 60.640 Euro. Bislang lag der Grundpreis für den PHEV-SUV bei 59.640 Euro. Bestellbar ist der neue PHEV Sorento ab sofort.

Fazit

