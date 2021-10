Lada Niva Legend 50th Anniversary Limited Edition Edler wird's nicht

Die Preisgestaltung dieses Sondermodells ist, das schicken wir gleich mal vorweg, durchaus selbstbewusst. Zumindest gemessen am Basispreis eines Lada Niva auf seinem Heimatmarkt in Russland. Mit einem Startgebot von rund 600.000 Rubel kostet der Einstieg in die Welt der Offroad-Legende dort umgerechnet gerade mal 6.700 Euro. Wenn nun Partisan Motors für eines der 50 Exemplare der Niva Legend 50th Anniversary Limited Edition 19.900 Euro verlangt, dann sprechen wir immerhin über einen Aufschlag von 197 Prozent. Schauen wir also, was den Jubilar vom Serienmodell abhebt.

Partisan Motors / Patrick Lang Dank Offroad-Bereifung und Kunststoff-Planken tritt das Sondermodell bulliger auf.

Dekor und Funktionalität

Der Motor, das haben Sie sich vermutlich schon gedacht, ist es nicht. Es bleibt beim bewährten 1,7-Liter-Saugbenziner mit 83 PS. Auch Allradantrieb inklusive Untersetzung bleiben freilich erhalten, das manuelle Fünfgang-Getriebe ebenso. Das Sondermodell erhält neue Leichtmetallfelgen, Geländebereifung von BF Goodrich, eine Schweller- und Radlaufbeplankung, Trittbretter, eine Dachreling, neue Stoßfänger und Scheinwerfer, Zierleisten und einen Schnorchel. Zudem liegt die limitierte Edition höher und erweitert damit insgesamt im Wesentlichen ihre Geländegängigkeit. Im Innenraum nehmen die Insassen auf schwarzem Kunstleder mit roten Ziernähten Platz.

Partisan Motors / Patrick Lang Sitzpolster aus Kunstleder mit roten Ziernähten heben die Limited Edition innen von der Serie ab.

Da mögen rund 20.000 Euro in Summe noch immer teuer klingen, doch offiziell ist das Auto in Deutschland gar nicht mehr zu bekommen. Avtovaz hatte sich wegen sinkender Absatzzahlen und der strengen Umwelt-Vorschriften bereits 2019 aus dem westeuropäischen Markt zurückgezogen. Lediglich Original-Ersatzteile sind noch erhältlich. Daran ändert auch die Beteiligung von Renault nichts, denn die Franzosen besetzen den Low-Budget-Sektor bereits mit der Tochtermarke Dacia. Insofern sind die 50 von Partisan Motors aufgebauten Lada Nivas tatsächlich eine Rarität und als importierte Kleinserie eben auch den üblichen Preisaufschlägen ausgesetzt. Den Vertrieb der Limited Edition übernimmt das Autohaus Bögelsack in Halberstadt. Dort gibt es den Lada Niva übrigens auch im Serienzustand zu kaufen; der kostet dann immerhin nur noch rund 14.000 Euro.

Fazit

Sie haben kein Problem mit dem Verzicht auf Komfort, ein Herz für automobile Sonderlinge und 20.000 Euro übrig? Dann können Sie mit dem Sondermodell von Partisan Motors den Geländeausflug wagen. Gesteigerte Offroad-Qualitäten hätte ansonsten übrigens auch Zubr für den Lada Niva im Angebot – zwar ohne Jubiläums-Plakette, dafür aber zu günstigeren Preisen.