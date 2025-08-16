AMS Kongress
Sportwagen
Neuvorstellungen & Erlkönige

Lamborghini Fenomeno: 1.080 PS, 29 Stück – und ein neues Markenlogo

Lamborghini Fenomeno Monterey Car Week 2025
Limitierter Lamborghini mit 1080 PS und neuem Logo

Lamborghini enthüllt den Fenomeno auf der Monterey Car Week 2025: V12-Hybrid mit 1080 PS, limitiert auf 29 Exemplare, erstmals mit neuem Markenlogo.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.08.2025
Als Favorit speichern
Lamborghini Fenomeno (2025)
Foto: Hersteller

Lamborghini präsentiert auf der Monterey Car Week 2025 den Fenomeno, ein limitiertes Modell mit nur 29 Exemplaren. Der "Few Off" greift die Tradition der Marke auf, verbindet neue Leistungswerte mit technischen Lösungen und dem Design des Centro Stile. Mit einer Gesamtleistung von 1.080 PS – 835 PS vom V12-Motor und 245 PS von drei Elektromotoren – beschleunigt der Fenomeno in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h.

"Als wir 2007 den Lamborghini Reventón vorstellten, war es unser Ziel, einen wirklich herausragenden Supersportwagen zu schaffen, der den ultimativen Ausdruck dessen verkörpert, wofür Lamborghini steht", sagt Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender und CEO von Automobili Lamborghini. "Dieser neue Few Off führt die gleiche Philosophie der Einzigartigkeit und Innovation fort, die ein grundlegender Bestandteil unserer DNA ist."

Premiere für das neue Lamborghini-Logo

Der Fenomeno interpretiert Lamborghinis Gestaltung neu: flache Silhouette, stark angewinkelte Seitenscheiben und markantes Heckprofil. Longtail-Form und Y-förmige Elemente verbinden Form mit Funktion. Die gelbe Lackierung "Giallo Crius" markiert die Präsentation, während Carbon-Bauteile die Aerodynamik unterstützen. Das neue Lamborghini-Logo feiert auf diesem Modell Premiere.

Die Karosserie aus Kohlefaser sorgt für geringes Gewicht. Bremssystem, Zentralverschluss-Felgen und spezielle Reifen unterstützen Fahrdynamik und Agilität. Aerodynamische Lösungen wie S-Duct-Front, Heckflügel und Seitenelemente verbessern die Kühlung und Effizienz gegenüber Serienmodellen.

Fahrerorientiertes Cockpit mit Carbon

Das Cockpit ist fahrerorientiert: Sitze aus Carbon, Türen aus Leichtbaumaterial, 3D-gedruckte Lüftungsdüsen und drei digitale Anzeigen bestimmen den Innenraum. Bedienelemente sind haptisch und an der Luftfahrt orientiert. Über das Ad Personam-Programm können Farben von Innenraum und Karosserie individuell abgestimmt werden.

Antrieb: V12-Sauger plus Elektro-Schub

Der Fenomeno kombiniert einen 6,5-Liter-V12-Motor mit drei Elektromotoren. Der V12 leistet 835 PS bei 9.250 U/min, die Elektromotoren liefern zusätzlich 245 PS. Ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, Torque-Vectoring-Funktion und eine 7,0-kWh-Batterie ergänzen das System.

Technische Daten Lamborghini Fenomeno

Abmessungen

  • Länge: 5014 mm
  • Breite: 2076 mm
  • Höhe: 1161 mm
  • Radstand: 2779 mm

Bremsen

  • vorne: 420 x 40 mm
  • hinten: 410 x 32 mm

Antriebsstrang

  • Hubraum: 6498 cm³
  • Bohrung x Hub: 95 x 76,4 mm
  • Leistung V12: 835 PS bei 9250 1/min
  • Leistung gesamt (V12 + E-Motoren): 1080 PS
  • Drehmoment V12: 725 Nm bei 6750 1/min
  • Spezifische Leistung: 128 PS/l
  • Max. Drehzahl: 9500 1/min
  • Verdichtung: 12,6:1

Getriebe

  • Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe

Fahrleistungen

  • Höchstgeschwindigkeit: über 350 km/h
  • 0–100 km/h: 2,4 s
  • 0–200 km/h: 6,7 s
  • Bremsweg 100–0 km/h: 30 m
