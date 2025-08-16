Lamborghini Fenomeno: 1.080 PS, 29 Stück – und ein neues Markenlogo

Lamborghini präsentiert auf der Monterey Car Week 2025 den Fenomeno, ein limitiertes Modell mit nur 29 Exemplaren. Der "Few Off" greift die Tradition der Marke auf, verbindet neue Leistungswerte mit technischen Lösungen und dem Design des Centro Stile. Mit einer Gesamtleistung von 1.080 PS – 835 PS vom V12-Motor und 245 PS von drei Elektromotoren – beschleunigt der Fenomeno in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h.

"Als wir 2007 den Lamborghini Reventón vorstellten, war es unser Ziel, einen wirklich herausragenden Supersportwagen zu schaffen, der den ultimativen Ausdruck dessen verkörpert, wofür Lamborghini steht", sagt Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender und CEO von Automobili Lamborghini. "Dieser neue Few Off führt die gleiche Philosophie der Einzigartigkeit und Innovation fort, die ein grundlegender Bestandteil unserer DNA ist."

Premiere für das neue Lamborghini-Logo Der Fenomeno interpretiert Lamborghinis Gestaltung neu: flache Silhouette, stark angewinkelte Seitenscheiben und markantes Heckprofil. Longtail-Form und Y-förmige Elemente verbinden Form mit Funktion. Die gelbe Lackierung "Giallo Crius" markiert die Präsentation, während Carbon-Bauteile die Aerodynamik unterstützen. Das neue Lamborghini-Logo feiert auf diesem Modell Premiere.

Die Karosserie aus Kohlefaser sorgt für geringes Gewicht. Bremssystem, Zentralverschluss-Felgen und spezielle Reifen unterstützen Fahrdynamik und Agilität. Aerodynamische Lösungen wie S-Duct-Front, Heckflügel und Seitenelemente verbessern die Kühlung und Effizienz gegenüber Serienmodellen.

Fahrerorientiertes Cockpit mit Carbon Das Cockpit ist fahrerorientiert: Sitze aus Carbon, Türen aus Leichtbaumaterial, 3D-gedruckte Lüftungsdüsen und drei digitale Anzeigen bestimmen den Innenraum. Bedienelemente sind haptisch und an der Luftfahrt orientiert. Über das Ad Personam-Programm können Farben von Innenraum und Karosserie individuell abgestimmt werden.

Antrieb: V12-Sauger plus Elektro-Schub Der Fenomeno kombiniert einen 6,5-Liter-V12-Motor mit drei Elektromotoren. Der V12 leistet 835 PS bei 9.250 U/min, die Elektromotoren liefern zusätzlich 245 PS. Ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, Torque-Vectoring-Funktion und eine 7,0-kWh-Batterie ergänzen das System.

Technische Daten Lamborghini Fenomeno Abmessungen

Länge: 5014 mm

Breite: 2076 mm

Höhe: 1161 mm

Radstand: 2779 mm Bremsen

vorne: 420 x 40 mm

hinten: 410 x 32 mm Antriebsstrang

Hubraum: 6498 cm³

Bohrung x Hub: 95 x 76,4 mm

Leistung V12: 835 PS bei 9250 1/min

Leistung gesamt (V12 + E-Motoren): 1080 PS

Drehmoment V12: 725 Nm bei 6750 1/min

Spezifische Leistung: 128 PS/l

Max. Drehzahl: 9500 1/min

Verdichtung: 12,6:1 Getriebe

Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe Fahrleistungen