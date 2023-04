Lamborghini Huracan 60th Anniversary Edition Zum Jubiläum drei Besondere

Wie lassen sich 60 Jahre Lamborghini besser feiern, als mit drei Sondermodellen auf Basis des Huracan, von dem jedes nur in einer Auflage von – logisch – 60 Exemplaren aufgelegt wird. Premiere feiern die Sondereditionen von Huracan STO, Huracan Tecnica und Huracan Evo Spyder auf der Mailänder Designmesse am 21. April 2023.

Drei Modelle zweifach veredelt

Jedes der drei V10-Modelle wird in zwei unterschiedlichen Konfigurationen angeboten, die jeweils traditionelle und ikonische Farben und Farbschemen aufgreifen. Alle Fahrzeuge tragen zudem eine Carbon-Plakette mit dem Aufdruck "1 of 60" zwischen den Sitzen. Zusätzlich ist das Jubiläumslogo in Form einer 60 mit Hörnern auf die Sitzlehnen gestickt.

Die STO-Versionen setzen für das Karosseriedesign auf zwei Blau-Töne plus sichtbare Carbon-Oberflächen oder wahlweise grau und schwarz, das Interieur kombiniert immer Alcantara in Grau und Schwarz mit blauen oder roten Applikationen. Die Schmiedefelgen tragen mattschwarzen Lack.

Der Jubiläums-Tecnica fährt in einem Farbschema vor, das die Farben der italienischen Nationalflagge aufgreift. Die grau gehaltene Karosserie wird mit Elementen in Rot und Schwarz veredelt. Im Innenraum treffen schwarzes Alcantara auf rote Applikationen. Die zweite Version setzt auf einen weißen Grundlack und grüne Längsstreifen, der Innenraum zeigt sich ausschließlich schwarz. Schwarz glänzend kommen die Leichtmetallfelgen daher.

Eine blaue Karosserie mit weißen Akzenten fährt der Huracan Evo Spyder auf. Den schwarzen Alcantara-Innenraum werten blaue Stickereien und weiße Elemente auf. Der Gegenentwurf trägt ein grünes Karosseriekleid mit weißen Längsstreifen. Rote und weiße Akzente treffen im Cockpit auf schwarzes Alcantara. Auch hier kommen die Leichtmetallfelgen glänzend-schwarz lackiert daher.

Fazit

Lamborghini feiert sein Firmenjubiläum mit Sondermodellen auf Basis des Huracan. Drei Varianten in jeweils zwei Versionen werden aufgelegt. In allen Fällen gibt es aber nur besondere Farbkombinationen innen und außen. Die Technik des V10-Sportlers bleibt unverändert.