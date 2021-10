Lamborghini Aventador Ultimae LP 780-4 Nach drei Monaten ausverkauft

Nach zehn Jahren in Amt und Würden schickt Lamborghini sein aktuelles Spitzenmodell in den Ruhestand. Doch Lambo wäre nicht Lambo, wenn sie den Aventador nicht mit einem Knall verabschieden würden. Schließlich ist der V12 als Motorisierung für den italienischen Hersteller mehr als ein reines Prestigeobjekt. Er ist Tradition, Herkunft und identitätsstiftende Symphonie im Taktschema 1-12-4-9-2-11-6-7-3-10-5-8. "Ordine Di Accensione" steht da klangvoll auf der Karbon-Abdeckung des Aggregats im Fahrer-Rücken und selbst wer des Italienischen nicht mächtig ist, weiß was hier beschrieben wird: die Zündreihenfolge.

Der Saugmotor ohne Unterstützung hat im Aufgebot des Sportwagenherstellers ausgedient, der Nachfolger kommt als Plug-in-Hybrid. Die gute Nachricht dabei: Auch in Kombination mit E-Motor bleibt der Zwölfzylinder dem Aventador erhalten. Im Prinzip überspringen die Italiener den Einsatz von Turbos und gehen direkt auf die Elektrifizierung – für Marken-Fans sicher auch ein Argument.

Stärker als der SVJ

Den Schlussakkord stimmen im Aventador Ultimae 780 PS aus einer 6,5-Liter-Kehle an und damit mehr als je zuvor (im SVJ sind es 770 PS). Ihren Peak intoniert die Verbrenner-Arie bei 8.500 Umdrehungen pro Minute. Tempo 100 erreichen Sie schneller, als Sie "Supersportwagen mit permanentem Allradantrieb" sagen können – nach 2,8 Sekunden. Und als wollte der wütende Stier die physikalischen Grundgesetze ad absurdum führen, reichen weitere 5,9 Sekunden um 200 km/h zu reißen. Erst das Erreichen von 355 Sachen weist den Ultimae final in die Geschwindigkeits-Schranken. Oder die Keramikbremsen übernehmen diesen Job.

1.550 Kilo Trockengewicht bringt das finale Modell dank umfassendem Karbon-Einsatz, Titanabgasanlage und Schmiederädern auf die Waage. Das sind 25 Kilo weniger als beim Aventador S und in der Konsequenz dasselbe Leistungsgewicht wie beim SVJ. 1,98 Kilo kommen aufs PS. Unterscheiden können Sie Ultimae und SVJ an der leicht umgestalteten Front – beim jüngsten Modell zieht sich im unteren Teil eine zusätzliche Strebe von links nach rechts. Den Diffusor am Heck haben beide wiederum gemeinsam.

Lamborghini / Patrick Lang Unterhalb der Türen zieht sich ein dunkleres Blau bis nach hinten. Die Farbdifferenz zwischen Blu Tawaret und Blu Nethuns ist nicht groß, soll das Auto aber dennoch tiefer erscheinen lassen.

Exklusiver Ton-in-Ton-Look

Abgrenzung ist auf Wunsch jedoch kein Problem. Lamborghini möchte mit dem Aventador Ultimae noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten anbieten. Regulär stehen 18 Exterieur-Farben zur Auswahl, darunter zwei exklusive Ton-in-Ton-Lackierungen (Grigio Achesa mit Grigio Teca für das Coupé und Blu Tawaret mit Blu Nethuns für den Roadster). Rund 300 weitere Farben bietet Lamborghini über das Individualisierungsprogramm "Ad Personam" an. Neu sind zudem im Innenraum die Lasercut-Sitze, die in acht unterschiedlichen Farben hinterlegt werden können. Mehr als 40 Stunden Handarbeit stecken je nach Kundenwünschen in Lackierung und Innenausstattung.

Entsprechende Plaketten und Schriftzüge runden den Ultimae-Auftritt ab. Seine offizielle Publikumspremiere hatte der Supersportwagen auf dem Goodwood Festival of Speed in Großbritannien vom 8. bis 11. Juli gefeiert. 250 Roadster und 350 Coupés werden gebaut, bevor der Vorhang fällt – davon gingen mutmaßlich rund 80 Prozent an Bestandskunden von Lamborghini. Der Rest ist nun, drei Monate nach der Modell-Präsentation, komplett ausverkauft. 400.000 Euro waren für das Coupé zu bezahlen, 440.000 Euro für den Roadster. Sollten Fahrzeuge später weiterverkauft werden, dürfte der Preis wohl gestiegen sein.

Fazit

Turbolader im Aventador? Nix da! Lamborghini überspringt diese Technologie und steigt mit dem Nachfolger direkt in die Elektrifizierung ein. Doch zunächst feiert der Ultimae den Abschied des reinen V12-Saugmotors. Wir winken mit einer Träne im Knopfloch.