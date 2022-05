Lexus UX Modellpflege Größerer Bildschirm und ein F-Sport-Modell

Mit dem UX 300e bietet Lexus inzwischen sein allererstes rein elektrisches Modell an. Aber den SUV gibt es natürlich auch noch mit dem markentypischen Hybridantrieb; in diesem Fall trägt er die Zusatzbezeichnung UX 250h. Genau diese Version erhält im Sommer 2022 eine Modellpflege, deren Umfang sich jedoch im Rahmen hält und sich nicht auf Retuschen an der Karosserie erstreckt.

Dafür gibt es eine zentrale Neuerung im Innenraum: Toyotas Premium-Ableger spendiert dem UX 250h ein neues Infotainment-System, das je nach Ausstattung mit einem acht oder 12,3 Zoll großen Touchscreen arbeitet. Die Bildschirme werden aber nicht nur größer, sondern sollen auch spontaner auf Befehle reagieren. Die kommen nun per Fingertipp direkt auf den Monitor; das zuvor auf dem Mitteltunnel platzierte Touchpad entfällt. Zudem rückt der zentrale Monitor etwas näher an die Fahrerin oder den Fahrer heran.

Besseres Sprachverständnis

Lexus will aber nicht nur die Multimedia-Steuerung per Touch-Befehl verbessert haben, sondern auch jene über Spracheingabe. Der UX 250h reagiert auf das Kommando "Hey Lexus" und versteht mehr Begriffe – dank neuer Mikrofone übrigens auch zuverlässiger bei Hintergrundgeräuschen. Android Auto ist ebenso an Bord wie Apple Carplay, aber nur Letzteres lässt sich kabellos nutzen. Die inzwischen obligatorische, mit dem eigenen Auto verknüpfte Smartphone-App bietet nun auch Lexus für den UX 250h. Verkehrsinformationen, Kraftstoffpreise oder Informationen zur Umgebung kommen in Echtzeit aus der Cloud ins Auto.

Toyota Deutschland GmbH Der Touchscreen reagiert künftig ausschließlich auf Befehle per Fingertipp; das zusätzliche Touchpad auf der Mittelkonsole entfällt.

Auf elektronischer Ebene wird auch die Sicherheit des Lexus UX 250h verbessert. Das Safety System + erhält eine optimierte Pre-Crash-Funktion, einen Kreuzungs- und Notlenkassistenten für sicheres Ausweichen vor Hindernissen und eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, die das Tempo vor und in Kurven automatisch anpassen kann. Ganz analog kommen dagegen die neuen Zweifarblackierungen oder der neue Farbton Iridiumsilber auf die Karosserie. Sowohl die mit Echtleder bezogenen Sitze als auch jene mit Kunstleder erhalten neue Muster, während auf Wunsch die Farbe Alpakabraun einzieht.

Nun auch mit F-Sport-Ausstattung

Im Zuge der Modellpflege führt Lexus die Ausstattungsversion F Sport neu ein. Diese Variante erhält neben adaptiven variablen Stoßdämpfern an Vorder- und Hinterachse eine steifere Verbindung zwischen Lenkgetriebe und Aufhängung. Die Karosseriesteifigkeit selbst soll sich durch zusätzliche Schweißpunkte verbessern.

Es ist bereits die zweite Modellpflege, die Lexus dem UX 250h gönnt. Die Verbesserungen, die im Frühjahr 2021 Einzug hielten, fanden jedoch noch tiefer im Detail statt. So erhielt der SUV damals im Innenraum größere Becherhalter, USB-C- statt USB-A-Anschlüsse im Fond und einen in der Höhe verstellbaren Ladeboden, wodurch bei umgeklappten Rücksitzlehnen eine ebene Fläche entsteht.

Sondermodell "Style+ Edition"

Aber auch technisch rüstete Lexus seinerzeit auf. Die Lenkung soll im Sportmodus seitdem direkter ansprechen und mehr Rückmeldung liefern. Auch die Einparkhilfe und der Diebstahlschutz zeigen sich verbessert. Außerdem spendierten die Japaner den Hybridvarianten des UX das Fahrzeug-Warnsystem AVAS. Dabei handelt es sich um ein künstlich per Lautsprecher im vorderen Stoßfänger erzeugtes Geräusch, das die Umgebung bei Geschwindigkeiten bis 25 km/h auf das fast lautlos fahrende Auto hinweist.

Wie jetzt auch nutzte Lexus seinerzeit die Modellpflege, um eine neue Modellvariante aufzulegen. Das Sondermodell "Style+ Edition" setzte auf die bekannte Style Edition auf und erhielt zusätzlich schwarz lackierte Karosserieteile wie Kühlergrilleinfassung und -gitter, 18-Zoll-Leichtmetallräder, Dachreling und Spiegelkappen. Zudem waren dafür Sitzbezüge in Samtschwarz mit grauen Akzenten und Pfeilspitzmuster verfügbar; auch die Instrumententräger-Oberfläche erhält ein neues Design.

Nur noch mit E- und Hybridantrieb

Nachdem Lexus den Verbrennerantrieb endgültig ausrangiert hat, bleiben die eingangs erwähnte reine Elektrovariante und der 250h die einzigen Modellversionen des UX. Letzterer arbeitet auf Benzinerseite mit einem 152 PS starken Zweiliter-Verzylinder, der in Kombination mit der E-Maschine bis zu 184 PS Systemleistung generiert. Und zwar unabhängig davon, ob der Hybrid-Strang seine Kraft nur auf die vorderen oder alle vier Räder verteilt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt in beiden Fällen bei 177 km/h, aber der Fronttriebler beschleunigt etwas schneller von Null auf Hundert als der Allradler (8,5 statt 8,7 Sekunden).

Die Preise für den neuen Lexus UX 250h starten bei 37.200 Euro für die Ausstattungslinie "Executive Line" mit Vorderradantrieb. In der neuen F-Sport-Variante kostet der Kompakt-SUV mindestens 47.550 (Frontantrieb) oder 49.200 Euro (Allrad). Topmodell ist der vierradgetriebene Lexus UX 250h in der Luxury Line für 52.450 Euro.

Fazit

Trotz hierzulande mäßigen Verkaufserfolgs gibt Lexus seinen Einstiegs-SUV UX 250h nicht auf und gönnt ihm bereits die zweite Modellpflege. Ob die diesmal nicht ganz so subtilen Änderungen die bislang überschaubaren Absatzzahlen tatsächlich nachhaltig ankurbeln, darf jedoch bezweifelt werden.