Maruti Suzuki Jimny Der Jimny kommt als Fünftürer

Suzuki will den Jimny auf dem indischen Markt auch als Fünftürer mit verlängertem Radstand bauen. Die Produktion soll noch in diesem Jahr starten.

Nach dem Produktionsende des Suzuki Gipsy auf dem indischen Markt will Maruti-Suzuki künftig den Jimny auf dem Subkontinent bauen. Das hatte die Firma bereits im Februar angekündigt. Allerdings nicht in seiner bisherigen, auch bei uns bekannten Form als 3,5 Meter kurzer Dreitürer. Stattdessen soll der Maruti in und für Indien in einer längeren Version als Fünftürer mit einem verlängerten Radstand produziert werden, berichtet der Online-Dienst Autocar India.

Jimny-Produktion in Indien ab Juni

Laut dem Bericht soll Maruti Suzuki bereits im Juni 2020 mit der Produktion des dreitürigen Jimny beginnen, der im Werk Hansalpur/Gujarat gefertigt werden soll. Allerdings sollen die Dreitürer ausschließlich für den Export gebaut werden. Ab dem Jahresende 2020 soll dann die Produktion des Fünftürers starten, der sowohl für den indischen Markt als auch für Exportmärkte vorgesehen ist.

Maruti Der Maruti Gipsy auf Basis des früheren Suzuki Samurai

Der japanische Suzuki-Konzern ist Mehrheitseigentümer der indischen Marke Maruti-Suzuki. Maruti ist mit über 50 Prozent Marktanteil der führende indische Autoproduzent. Bis 2019 hatte Maruti noch den Gipsy produziert, welcher der Langversion des bei uns bis 1998 angebotenen Suzuki Samurai entsprach. Der Gipsy wurde zuletzt in Indien für umgerechnet rund 7.700 Euro verkauft.

Der kleinste echte Offroader der Welt

4:25 Min.

Die Produktion des Suzuki Jimny in Japan ist durch die hohe weltweite Nachfrage an ihre Kapazitätsgrenze gelangt, außerdem sind die Produktionskosten in Japan erheblich höher als in Indien. Deshalb könnte der Jimny künftig auch aus indischer Fertigung nach Europa kommen.