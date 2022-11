Maserati-Limousinen Ghibli-Ende, V8-Ende, Quattroporte wird kleiner

Rückläufige Absatzzahlen bei den Limousinen zwingen das Unternehmen dazu, die Angebotspalette zu straffen. Entsprechend verschmilzt die Stellantis-Marke den Ghibli und den Quattroporte zu einem Modell. Der Ghibli fällt dann dem Rotstift zum Opfer, der Quattroporte wird geschrumpft und übernimmt die Rolle der Sportlimousine bei Maserati.

Tschöö V8!

Doch damit nicht genug: Ghibli und Quattroporte sowie der Levante, der 2025 überarbeitet wird, tragen als letzte Modelle den 3,9-Liter-Twin-Turbo-V8 von Ferrari. Die neue Generation Quattroporte und Levante gehen dann als rein elektrische Modelle an den Start.

Gegenüber der australischen Publikation "Drive" bestätigte der General Manager der Marke, Grant Barling, die Maserati-Pläne: "Langfristig ist geplant, dass der Ghibli durch den Quattroporte ersetzt wird." Der Ghibli werde bis 2024 in die Auslaufphase gehen und Maserati werde die Produktion des V8 einstellen. "Der Plan ist, dass der Ghibli und der Quattroporte eins werden. Der Quattroporte wird also ein Limousinen-Modell mit relativ kurzem Radstand werden – in der Größe des Ghibli, aber mit dem Namen Quattroporte".

Maserati

Maserati Folgore mit 761 PS

Maserati plant, bis Ende 2030 komplett auf Elektroantrieb umzustellen, und von 2025 an jedem Modell eine Elektro-Variante oder ein reines E-Auto zur Seite zu stellen. Alle zukünftigen elektrischen Modelle werden zusätzlich die Bezeichnung Folgore, italienisch für "Blitz", tragen. Für 2023 sieht der Folgore-Plan den Granturismo sowie das Grancabrio vor, ebenfalls in diesem Jahr kommt die elektrische Version des Grecale auf den Markt. Ab 2025, wie oben erwähnt, plant Maserati den MC20, den neuen Levante und den neuen Quattroporte.

Sicher basieren der neue Quattroporte sowie der Levante auf der 800-Volt-Architektur, auf der auch der Granturismo Folgore aufbaut. Dieser kommt mit drei E-Motoren – einen an der Vorderachse und zwei an der Hinterhand. Als Gesamtleistung liegt bei 761 System-PS, das Modell spurtet in 2,7 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht 320 Sachen. Die Brutto-Akku-Kapazität beträgt 92,5 kWh, die Ladeleistung maximal 270 kW. In diesen Sphären hält sich der Quattroporte Folgore leistungsmäßig nicht auf. Wir erwarten eine etwas geringere Power von rund 745 PS. Als Preis erwarten wir rund 172.000 Euro.

Umfrage 2259 Mal abgestimmt Trauern sie dem Maserati Ghibli hinterher? Nö, bleibt ja als kleiner Quattroporte! Ja, der Ghibli hat Tradition! mehr lesen

P.S. In unserer Fotoshow zweigen wir Ihnen den 2023 kommenden Maserati Granturismo Folgore.

Fazit

Die Limousinen bei Maserati, aber auch bei anderen Autobauern, haben einen schlechten Stand. Geringe Verkäufe zwingen Maserati nun dazu, das Modellportfolio zu straffen. Der Ghibli stirbt, an seine Stelle rückt ab 2025 ein verkleinerter Quattroporte – natürlich mit E-Antrieb unter der Elektro-Bezeichnung Folgore. Den Anfang machen Granturismo und Grancabrio sowie der Grecale.