Maserati MCpuro Cielo Tributo 1926: 100 Jahre Dreizack

Für die Vorstellung des Fahrzeugs nutzte Maserati den Rahmen der Mille Miglia 2026. Der MCPura Cielo Tributo 1926 wurde im Showroom der Marke in Modena an seinen neuen Besitzer übergeben, während die Veranstaltung die Stadt passierte. Anlass für das Sondermodell ist das 100. Jubiläum des Dreizacks, der 1926 erstmals auf einem Maserati verwendet wurde.

Das Design des Einzelstücks nimmt direkte Anleihen beim Maserati Tipo 26. Dieser Rennwagen debütierte am 25. April 1926 bei der Targa Florio mit Alfieri Maserati am Steuer. Er war das erste Fahrzeug, das den von Mario Maserati entworfenen Dreizack auf der Motorhaube trug. Die Karosserien des Wettbewerbsfahrzeugs bestanden häufig aus rohem, unlackiertem Blech. Auch bei der Mille Miglia war die Baureihe im Einsatz, ein Tipo 26 C erzielte dort 1931 einen Klassensieg.

Die Details des Sondermodells Die Karosserie des MCpura Cielo Tributo 1926 ist in "Grigio Lamiera Matte" lackiert. Der Farbton soll an das Material historischer Rennwagen erinnern. Eine Folierung in den Farben "Rosso Capannelle", "Blu Infinito" und "Bianco Pastello" ergänzt die Lackierung. Diese besteht aus mehreren grafischen Elementen. Ein blauer Längsstreifen mit weißer Kontur verläuft über die Kotflügel, während eine rote Fläche die Frontmaske hervorhebt. Außerdem zieht sich eine breite rote Fläche von der Motorhaube über die gesamte Fahrzeuglänge. Auf dem Heck thront das historische Logo des Dreizacks. Dieser findet sich auch an der B-Säule. Signaturen von Alfieri Maserati und seinem Mechaniker Guerino Bertocchi veredeln die Türen.

Zu den modernen Elementen gehören 20-Zoll-Räder, deren rote Akzentfläche die Farbgebung der Folierung aufgreift, sowie ein Exterieur-Paket mit Sichtcarbon-Teilen.

Im Interieur setzt sich die Individualisierung fort. Der Dreizack ist in die Kopfstützen gestickt, zudem ist ein Carbon-Paket verbaut. Die technische Ausstattung umfasst ein Sonus-Faber-Soundsystem, ein Fahrerassistenzpaket und ein Liftsystem für die Vorderachse.

Das Fuoriserie-Programm Das Fahrzeug ist ein Ergebnis des Maserati Fuoriserie-Programms. Diese Abteilung entwickelt Unikate und limitierte Serien in direkter Zusammenarbeit mit den Kunden. Dabei können Karosserie, Innenraum, Oberflächen und Ausstattungsdetails angepasst werden.

Im Video sehen Sie einen Fahrbericht des Maserati MC20 Cielo.