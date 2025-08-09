MAT 273 Potenza: Dieser Restomod macht auf Ferrari 288 GTO

Der Kleinserienhersteller Manifattura Automobili Torino (MAT) hat sein Können schon mannigfaltig bewiesen. Zu den Modellen aus jüngerer Vergangenheit, an denen MAT beteilgt war, gehören verschiedene Glickenhaus-Sportwagen, der Apollo IE, der Aspak Owl oder auch die Neuauflage des Stratos. Jetzt haben die Turiner in Zusammenarbeit mit ZeroACento Automobili den 273 Potenza aufgelegt.

Viele GTO-Zitate Der 273 Potenza baut auf der Technik des Ferrari F8 Tributo auf und ist ein Unikat. Bei der Linienführung stand eindeutig der legendäre Mittelmotorsportwagen Ferrari 288 GTO Pate. Die komplette neue Karosserie wurde aus rot eingefärbtem Kohlefaserlaminat in Sichtbauweise gestaltet.

Die vier quadratischen LED-Scheinwerfer in der Front zitieren klar den GTO. Auch die durchströmte Fronthaube und die Entlüftungskiemen in den vorderen Radläufen sind eine Hommage an den 288. Am Heck wurden die Motorabdeckung, die Seitenteile, der Diffusor und der Stoßfänger mit Blick auf den GTO neu gestaltet. Die runden Rückleuchten konnten vom F8 übernommen werden. Die neu gestaltete Auspuffanlage wurde aus Titan gefertigt. Abgerundet wird der Retro-Look durch 20 und 21 Zoll große Zentralverschlussfelgen im Sterndesign.

Leistung steigt auf über 800 PS Auch im Innenraum wurde nachgelegt. Der umgezeichnete Mitteltunnel greift den GTO-Look auf, wobei dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe eine klassische Schaltkulisse verpasst wurde. Auch die Armaturentafel wurde mit neuen Instrumenten, Anzeigen und Schaltern im GTO-Stil umgestaltet.