Mate Rimac: Handschalt-Bugatti möglich

Der Siegeszug der automatisierten Getriebe schien nicht mehr aufzuhalten zu sein. Moderne Schaltautomaten wechseln die Gänge schneller, präziser und sind dabei auch noch sparsamer als manuelle Getriebe. Dennoch erleben echte Handschalter derzeit, zumindest im Segment der Supercars, ein kleines Comeback. Die absolute Kontrolle über die Fahrstufe scheint zur wiederentdeckten Fahrerlebnis-Philosophie zu gehören.

Echte Handschaltung denkbar Die könnte künftig auch bei Bugatti greifen. Im Gespräch mit Road & Track während der Monterey Car Week deutete Bugatti-CEO Mate Rimac an, dass ein Schaltgetriebe für die Zukunft durchaus eine Option sei. Auf die Frage, ob es Platz für einen Bugatti mit Handschaltung gebe, antwortete Rimac nachdrücklich: "Ja, definitiv. Ich stimme zu hundert Prozent zu. Stellen Sie sich einen 16-Zylinder mit Handschaltung vor. Einer echten Handschaltung."

Mit der Anmerkung "echte Handschaltung" verteilt Rimac einen Seitenhieb an Ferrari, die im Sondermodell 12Cilindri Manuale nur eine simulierte Handschaltung anbieten. In einem Bugatti dürfe es allerdings nur eine vollwertige manuelle Schaltung sein.

Bislang sind alle Bugatti-Modelle der Neuzeit mit Doppelkupplungsgetrieben mit sieben oder acht Fahrstufen ausgerüstet. Ein manuelles Getriebe wäre also ein echtes Novum.

Ob ein manuelles Getriebe tatsächlich kommt, lässt Rimac allerdings offen. Denkbar wäre ein Unikat, das im Rahmen des Solitaire-Programms aufgelegt werden könnte. Ein absolutes Highlight würde eine entsprechend ausgestattete Kleinserie darstellen. Beim aktuellen Supercar-Trend dürften sich für eine Handschaltoption auch bei Bugatti bestimmt ausreichend Interessenten finden.