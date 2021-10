McLaren würdigt Ricciardo-F1-Sieg mit Sondermodell Nur drei Stück und exklusiv in Down Under

Kommt uns dieses ziemlich orangene Geschoss mit blauen Außenspiegeln und australischer Flagge an den Türen in Sachen Design nicht bekannt vor? Richtig: Das Teil erinnert eindeutig an den aktuellen McLaren-Formel-1-Boliden. Nicht ohne Grund. Zur Feier des Rennsiegs von Daniel Ricciardo beim Großen Preis von Italien 2021 – es war sein erster Triumph im McLaren, Teamkollege Lando Norris wurde zudem Zweiter – planen die Briten eine Sonderedition des Vierliter-V8-Mittelmotor-Sportwagens 720S. Ihr Name lautet dementsprechend Daniel Ricciardo Edition 720S.

"Der 720S ist ein passendes Modell, um Daniels Leistungen zu feiern, und wir freuen uns, dass er mit der australischen Flagge geschmückt ist (...)", gibt sich McLaren Commercial Executive Director George Biggs stolz. Nach dem bahnbrechenden Doppelsieg des Teams in Monza sei es der perfekte Zeitpunkt, die limitierte Serie vorzustellen und Ricciardo zu würdigen.

McLaren Schweller aus Kohlefaser mit Ricciardo-Signatur, australische Flagge und Startnummer drei an den Kotflügeln – die McLaren Daniel Ricciardo Edition 720S erscheint optisch komplett im Zeichen des F1-Piloten und erinnert an dessen Boliden.

Mehr Limitierung geht kaum

McLaren Special Operations (MSO), die Abteilung der Sportwagen-Schmiede für individuelle Modifikationen, hat das Modell in Zusammenarbeit mit den McLaren-Händlern in Sydney und Melbourne in Auftrag gegeben. Gerade mal drei Exemplare werden die Werkstore verlassen – als Anspielung auf Ricciardos Startnummer in der Königsklasse des Motorsports. Übrigens: Die Einzelstücke sind ausschließlich der Kundschaft in Australien vorbehalten.

Optik ganz nach Vorbild des F1-Renners

Papaya Spark Orange nennt McLaren die Lackierung der Daniel Ricciardo Edition 720S – dieselbe, die auch das Kleid des F1-Autos (2021 MCL35M) ziert. Ebenfalls vom Rennwagen abgeschaut: die kontrastsetzenden Blue-Burton-Akzente an Frontlippe, Rückspiegeln, den Lufteinlässen und am aggressiven Heckdiffusor. Weitere Besonderheiten sind die Schweller aus Kohlefaser mit Ricciardos Signatur. Widmungsschilder mit der Auffschrift "One of three" stellen den Exklusivitäts-Status klar, die australischen Flaggen an den Kotflügeln sowie die Startnummer drei ebenso. Das Interieur hält McLaren ganz schlicht in schwarzem Alcantara-Style mit orangenen Akzenten.

McLaren Passend zur Lackierung der McLaren Daniel Ricciardo Edition 720S: die schwarzen Schalensitze mit orangenen Nähten und Mustern

Fazit

Eine McLaren-Sonderedition auf Basis des 720S, um Ricciardos Triumph in Monza zu feiern? Tolle Geste! Vor allem, dass der britische Hersteller dem Modell neben der Startnummer drei auch die australische Flagge zu Ehren des Rennfahrers gönnt – und den Wagen extra nur in Down Under offeriert. Fraglich ist, zu welchem Preis. Schon für den normalen 720S blättert man bereits gut 250 000 Euro hin. Und was auch neugierig macht: Wer genießt überhaupt das Privileg und darf eines der drei orangenen Schätzchen ordern?