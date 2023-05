McLaren Senna GTR im Penthouse So teuer kann Parken sein

Sie kennen diesen Schlamassel: Da kaufst du dir einen limitierten Extrem-Sportwagen und dann fällt dir ein: "Mist, ich darf den nicht vor dem Haus abstellen, weil er ja gar keine Straßenzulassung hat." Kein Problem, wenn du zufällig auch der Besitzer eines exklusiven Penthouse bist, das sich grade in der finalen Bauphase befindet. Also kurzerhand einen achtköpfigen Bautrupp organisiert, die Karre verladen und ab damit in den 57. Stock.

Mit dieser dekadenten Parkplatzsuche hat der australische Immobilien-Millionär und Unternehmer Adrian Portelli gleich zwei Rekorde in eine Schlagzeile gepackt. Besagtes Penthouse in Melbourne ist nämlich mit umgerechnet 24,22 Millionen Euro die teuerste Wohnung des Kontinents. Ein Preis, der selbst Mietern in Stuttgart oder München den Atem stocken lässt. Gleichzeitig ist Portellis Senna GTR mit 1,84 Millionen Euro der teuerste verkaufte Gebrauchtwagen Australiens.

Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!

Adrian Portelli / Patrick Lang Ein achtköpfiger Bautrupp bugsiert den teuren Sportwagen ins teure Penthouse.

Reise ohne Wiederkehr

Dass dieses exklusive Rennstrecken-Spielzeug jemals wieder Asphalt unter die Räder bekommt, ist unwahrscheinlich, denn sobald die Bauarbeiten an dem Luxus-Gebäude abgeschlossen sind, wird das luftige Parkmanöver zu einer Reise ohne Wiederkehr. Als Wohnzimmer-Dekoration treibt der McLaren künftig lediglich den Immobilienpreis weiter nach oben, anstatt zwischen Start und Ziel die Zehntel jagen.

Bleibt abzuwarten, ob sich in Deutschlands Großstädten Nachahmer dieser kühnen Praxis finden. Schließlich werden immer mehr Parkplätze und Verkehrsflächen zu Radwegen, Sitzplätzen oder Fußgängerzonen umgewidmet. Außerdem schlafen Sportwagenbesitzer vielleicht ruhiger, wenn ihr Bolide im Nebenzimmer parkt, wo sich niemand aus Protest gegen Hochoktaniges daran festkleben kann. In unserer Fotoshow oben im Artikel finden Sie alle Zahlen und Daten zum McLaren Senna GTR – nur für den Fall, dass Sie durch diese Geschichte zum Nachkauf animiert wurden.

Umfrage 2367 Mal abgestimmt Finden Sie limitierte Modelle attraktiver? Klar, ich will nix von der Stange. Nein, das ist pure Geldmacherei. mehr lesen

Fazit

Wo ein Wille ist, muss nicht immer ein Weg sein. Es sei denn, man hat ausreichende Mittel zur Verfügung – so wie der australische Unternehmer Adrian Portelli. Der parkt seinen McLaren Senna GTR künftig im Wohnzimmer eines Luxus-Penthouse, und dort wird der Sportwagen auch bleiben. Nach Abschluss aller Bauarbeiten kann der Bolide nicht mehr aus dem 57. Stock entkommen.