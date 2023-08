V8-Motoren in anderen Modellen so lange es geht

Nun gibt es auch von offizieller Seite aus das Dementi: Mercedes-AMG CEO Michael Schiebe sagte in einem Interview mit "The Drive" während der Monterey Car Week, er könne "definitiv verneinen", dass Mercedes-AMG die V8-Power in die leistungsstarken C-Klasse- und E-Klasse-Modelle zurückbringen würde. Er fügte hinzu, dass AMG glaubt, mit beiden Autos die richtige Entscheidung getroffen zu haben, wenn man bedenkt, wohin sich der Markt entwickelt. "Ich spreche nicht gerne über andere Hersteller, aber es scheint, als kämen jetzt viele weitere Performance-Hybride auf den Markt. Oder zumindest wurden sie angekündigt", sagte er. "Also denke ich, wir lagen richtig, als wir sagten, gehen wir in diese Richtung."