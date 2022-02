Mercedes-AMG CLE 63 Cabrio Power-Cabrio als C- und E-Klasse-Mix

Mercedes bringt 2023 mit dem CLE Cabrio ein viersitziges Cabrio an den Start – wenig später folgt eine kraftvolle-Version als Mercedes-AMG CLE 63. Ein erstes Erprobungsfahrzeug ist nun auf Testfahrt in Schweden unterwegs.

CLE? Ja, Mercedes hat sich entschlossen Modellreihen und Karosserievarianten deutlich zu straffen – mit S-Klasse Cabrio, E-Klasse Cabrio und C-Klasse Cabrio gab bzw. gibt es drei viersitzige offene Modelle im Portfolio, die sich untereinander auch das Leben schwer machen. Also verschmelzen, da die offene S-Klasse nicht mehr im Angebot ist, künftige E- und C-Klasse zu einer Modellreihe. Die heißt, so haben wir es aus gut unterrichteten Kreisen erfahren: CLE.

Mercedes-AMG CLE 63 Cabriolet in zwei Leistungsstufen

Der nun abgeschossene Prototyp zeigt die Krönung der Baureihe, die die Technik von der kommenden C-Klasse Limousine im AMG-Trimm entleiht. Entsprechend ist der AMG-CLE mit dem Zweiliter-Vierzylinder (M139) ausgerüstet, den es in zwei Leistungsstufen gibt. In der S-Version leistet das Aggregat mit 48-Volt-Startergenerator und dem neuen AMG E-Turbo zusammen mit dem 150 kW starken E-Motor 653 PS, der Basis-CLE 63 kommt auf 558 PS. Die rein elektrische Reichweite beträgt rund 60 Kilometer. Den Kraftschluss auf alle vier Räder übernimmt eine Neugang-Automatik. Neben der 63er-Version ist auch noch ein CLE 43 am Start.

63er-CLE mit aggressivem Look

Im Vergleich zum zivilen CLE-Cabriolet erscheint die AMG-Version mit kräftig ausgestellten Radhäusern sowie einem deutlich tieferen Fahrwerk. Hinter den Leichtmetallrädern zeigen sich die gelochten und größeren Bremsscheiben der Sportbremsanlage. In der Serie trägt das Modell dann den Panamericana-Grill und eine aggressivere Frontschürze mit großen Lufteinlässen. Ebenso ist das Heck AMG-spezifisch ausgelegt und trägt die quadratischen Doppel-Auspuffendrohre rechts und links. Wie üblich sind diverse AMG-Logos außen und innen angebracht. Für das Interieur dürften entsprechend Sportledersitze sowie ein Sportlenkrad am Start sein. Außerdem erhält das Modell alle Infotainment- und Komfortfeatures aus dem Limousinen-Pendant.

Fazit

Mercedes macht aus dem C- und E-Klasse Cabrio den CLE, bleibt aber der Strategie treu, aus jedem Modell auch zwei AMG-Versionen entstehen zu lassen. Neben dem CLE 43 gibt es auch den CLE 63 in einer Basis- und einer S-Version, mit allen Insignien, die eine AMG benötigt – nur leider ohne V8, sondern nur mit Vierzylindern.