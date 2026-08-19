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Hier stecken die wichtigsten Änderungen: Mercedes C-Klasse Alt gegen Neu

Mercedes C-Klasse Vergleich Alt gegen Neu
Hier stecken die wichtigsten Änderungen

Mercedes hat beim Facelift der C-Klasse nicht nur die Front geändert, sondern auch Motoren, Fahrwerk und Software erneuert. Was sich genau getan hat, erfahren Sie in unserem Alt-Neu-Vergleich.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.08.2026
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Mercedes C-Klasse (W 206) Alt-neu-Vergleich
Foto: Hersteller/Collage: auto motor und sport

Als die aktuelle Mercedes-Benz C-Klasse (Baureihe 206) im Jahr 2021 auf den Markt kam, etablierte sie sich mit Technik-Anleihen aus der damaligen S-Klasse als Technologieträger in der Premium-Mittelklasse. Für das Modelljahr 2026 steht nun eine umfassende Modellpflege an. Diese konzentriert sich weniger auf eine grundlegende Neugestaltung als vielmehr auf eine gezielte Weiterentwicklung in den Bereichen Design, Komfort, Digitalisierung und Antrieb. Ein direkter Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen der ursprünglichen und der überarbeiteten Version.

Design: Gezielte optische Aufwertung

Das Exterieur des 2021er-Modells war durch die Designsprache der "Sinnlichen Klarheit" geprägt, mit reduzierten Karosserielinien und einem markanten Grill mit ...

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