Hier stecken die wichtigsten Änderungen: Mercedes C-Klasse Alt gegen Neu

Als die aktuelle Mercedes-Benz C-Klasse (Baureihe 206) im Jahr 2021 auf den Markt kam, etablierte sie sich mit Technik-Anleihen aus der damaligen S-Klasse als Technologieträger in der Premium-Mittelklasse. Für das Modelljahr 2026 steht nun eine umfassende Modellpflege an. Diese konzentriert sich weniger auf eine grundlegende Neugestaltung als vielmehr auf eine gezielte Weiterentwicklung in den Bereichen Design, Komfort, Digitalisierung und Antrieb. Ein direkter Vergleich zeigt die Unterschiede zwischen der ursprünglichen und der überarbeiteten Version.