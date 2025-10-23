Mercedes CLA: Mega-Reichweite zum Mega-Preis

Auf das neue Elektroauto auf Basis der Mercedes Modular Architecture (MMA) setzt der Konzern große Absatzhoffnungen. Gerade hat Mercedes die Basisversion CLA 200 für 46.950 Euro vorgestellt, die damit in eine kommende neue E-Auto-Förderung passen könnte. Zum Test bei auto motor und sport trat allerdings die schon jetzt verfügbare Spitzenversion CLA 350 4Matic EQ an. Deren Antrieb, E-Technik, Fahrwerk und Reichweite überzeugen in allen Belangen. Die Fahrleistungen sind exzellent, ebenso die Bremseigenschaften. Nur 32,5 Meter benötigt der CLA, um mit kalter Bremse aus 100 km/h zum Stillstand zu kommen. Das ist ein Sportwagenwert. Das Fahrwerk ist optimal abgestimmt, Kurvenfahrten sind mit hohem Tempo und trotzdem sicher möglich.

Reale Reichweite und Ladegeschwindigkeit überzeugen Wichtig für die Praxis und häufiger Kritikpunkt bei bisherigen E-Autos war die Reichweite. Der Mercedes CLA schaffte im realen Test über 500 Kilometer. Das liegt am relativ niedrigen Testverbrauch von 19,8 kWh auf 100 Kilometer. Bei defensiver Fahrweise sind sogar 16,7 kWh möglich. Dazu kommt: Die Ladeleistung ist top.

An die maximale Ladeleistung von 320 kW kommt der CLA auch im echten Leben ran. Bei 10 Prozent Restladung startet der Ladevorgang mit über 300 kW und fällt erst nach rund zehn Minuten auf etwa 125 kW ab. Dennoch braucht der CLA nur 20 Minuten für 300 Kilometer Reichweite. Die durchschnittliche Ladeleistung zwischen 10 und 80 Prozent SOC liegt bei 172 kW.

Überschaubares Platzangebot im Fond, hoher Testwagen-Preis Schwächen? Das Raumangebot im viertürigen Coupé ist trotz 4,70 Meter Länge dürftig. Der Zustieg in den engen Fond ist schwierig, die Türen lassen sich nicht weit öffnen, so dass die Rücksitze nur kleinen oder gelenkigen Personen zumutbar sind. Die Kopffreiheit ist gering. Auch der Kofferraum ist ausgesprochen knapp bemessen.