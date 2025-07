Mercedes CLA Shooting Brake: Der erste Elektrokombi von Mercedes

Nur wenige Wochen nach der Premiere des neuen CLA präsentiert Mercedes das zweite Modell der komplett neuen Fahrzeugfamilie auf der frisch entwickelten MMA-Plattform (Mercedes Modular Architecture). Der neue CLA Shooting Brake ist der erste elektrische Mercedes mit Kombi-Heck. Der sportlich gezeichnete Kombi soll die Eleganz des Viertürers mit viel Raum für Passagiere und Gepäck sowie einer hohen Innenraum-Variabilität kombinieren.

Kombiheck bringt mehr Platz Formal lehnt sich der CLA Shooting Brake eng an die Limousine an. Von der Nase bis zur B-Säule sind beide Varianten identisch. Ab hier beginnt die Veränderung. Das Dach des CLA Shooting Brake ist weiter nach hinten gezogen und fällt flach ab. Das einteilige feste Glasdach reicht fugenlos vom Frontscheibenrahmen bis zum Heck. Die Abrisskante ist innen schwarz und außen in Wagenfarbe lackiert. Dies erweckt den Eindruck, als würde sich das Glasdach in der Heckscheibe fortsetzen. Die höhere Dachlinie sorgt für 26 Millimeter mehr Kopffreiheit im Fond. Größere Türausschnitte erleichtern zudem den Zustieg.

Unter der schräg angestellten, elektrisch betätigten Heckklappe finden 455 Liter Gepäck Platz. Wird die dreigeteilte Rücksitzlehne umgelegt, steigt das Ladevolumen auf bis zu 1.290 Liter. In beiden Fällen liegt das Stauvolumen unter dem des Vorgängers, aber über dem der Limousine. Der Laderaum bietet zudem Gepäckösen und eine 12-Volt-Steckdose. Zusätzlichen Stauraum bietet der Frunk unter der vorderen Haube, der 101 Liter schluckt.

Und bei Bedarf kann dank der serienmäßigen Dachreling weiteres Gepäck (bis zu 75 Kilogramm) aufs Dach. Noch mehr Variabilität bietet die optionale Hängerkupplung. Der CLA Shooting Brake darf als Hecktriebler bis zu 1.500 Kilogramm an den Haken nehmen, die Allradvariante sogar bis zu 1.800 Kilogramm. Die Stützlast liegt bei 75 Kilogramm.

Innovatives Glasdach Das Panoramadach lässt viel Licht in den Innenraum und erweitert das Raumgefühl. Hitze sperren aber die Wärmedämmung sowie die infrarotreflektierende Beschichtung aus. Optional lässt sich das Glasdach auch segmentweise auf Knopfdruck abdunkeln. Das hält dann auch neugierige Blicke draußen. Für Stern-Stunden sorgt die integrierte Beleuchtung, die an das Ambientelicht gekoppelt ist und 158 Sterne im Glasdach aufflammen lässt.

Wiederum komplett identisch mit der CLA Limousine ist der Innenraum des CLA Shooting Brake mit der in zwei Ebenen gegliederten Mittelkonsole und dem optionalen MBUX Superscreen mit bis zu drei Bildschirmen.

Zum Start zwei elektrische Antriebsvarianten Ebenfalls von der CLA Limousine stammt, wenig überraschend, die 800-Volt-Antriebsarchitektur samt permanenterregter Synchronmaschine (PSM) und Zwei-Gang-Getriebe an der Hinterachse. Zum Marktstart kommen zunächst zwei Modellvarianten. Der CLA 250+ Shooting Brake mit EQ Technologie, so die offizielle Modellbezeichnung, bietet 200 kW (272 PS) Antriebsleistung an der Hinterachse, maximal 335 Nm Drehmoment und hält eine Reichweite von bis zu 761 Kilometern bereit.

Der 260 kW (354 PS) und höchstens 515 Nm starke CLA 350 4-Matic Shooting Brake mit EQ Technologie ist als Performance-Version mit zwei Motoren und Allradantrieb am oberen Ende der Modellpalette positioniert. Er hat eine Reichweite von bis zu 730 Kilometern nach WLTP. Beide Modelle schöpfen ihre Energie aus Lithium-Ionen-Batterien mit einem nutzbaren Energiegehalt von 85 kWh. Nachgeladen werden kann per Wallbox mit bis zu 22 kW oder am Schnelllader mit bis zu 320 kW. Damit lässt sich in zehn Minuten Strom für bis zu 310 Kilometer nachladen. Die Spurtzeit des CLA Shooting Brake liegt zwischen 5,0 und 6,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit einheitlich und abgeregelt bei 210 km/h.

Weitere elektrische Antriebsvarianten werden 2026 ebenso nachgeschoben wie auch die Benzin-Hybridantriebe mit 48-Volt-Technik und einem ins Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe integrierten Elektromotor.