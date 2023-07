Mercedes-Benz G 500 V8 Final Edition Sondermodell zum Abschied wird richtig teuer

Mercedes-Benz legt eine "Final Edition" des G 500 auf, bevor zum Facelift ein Reihensechszylinder den V8-Motor ersetzt. Wer ab 2024 einen V8 in der G-Klasse möchte, muss den G 63 kaufen.

V8-Sondermodell

Das Sondermodell feiert Abschied und den 30. Geburtstag des ersten G mit V8: 1993 erschien der 500 GE mit M 117 aus der S-Klasse in limitierter Auflage von 464 Stück als Sondermodell mit spezieller Ausstattung. Auch die "Final Edition" wird begrenzt verfügbar sein: 1.500 Exemplare baut Mercedes von September 2023 bis März 2024 in Graz. Dort war vor Kurzem der 500.000ste G vom Band gerollt.

Der G 500 V8 "Final Edition" ist in drei Farben lieferbar: Kunden haben die Wahl zwischen Obsidianschwarz Metallic, Opalithweiß Magno oder der neuen Lackierung Olivgrün Magno. Von jeder Farbvariante werden jeweils 500 Exemplare produziert. Das Manufaktur-Vollleder im Innenraum ist auf die Lackierung abgestimmt: Titangrau pearl/Schwarz bei schwarzem, Platinweiß/Schwarz bei weißem Lack und Espressobraun/Schwarz beim olivgrünen Modell. Die Mittelbahn der Sitze ist jeweils farblich abgesetzt, das war auch beim 500 GE von 1993 so und darf als Hinweis auf den ersten Werks-G mit V8 verstanden werden. Außer den Sitzen sind auch die Haltegriffe, der Innenhimmel und der Gepäckraum mit Nappaleder bezogen – zum Teil im Rautendesign. Das erste Mal ist bei einem G ab Werk auch der Dachhimmel in Rautensteppung beledert. Der Ladeboden des Gepäckraums ist mit Kirschholz verkleidet.

Zur serienmäßigen Ausstattung des Sondermodells zählen ein Indoor-Car-Cover, mit dem sich der G in der Garage abdecken lässt. Parkt er draußen, bringt eine Standheizung Wärme ins Auto. AMG-Line, AMG-Räder im 5-Doppelspeichen-Desgin, Adaptivfahrwerk, Sportabgasanlage und Technik-Paket gehören ebenso dazu wie die Superior Line mit Burmester-Soundsystem und das AMG-Line-Außendesign. Damit ist die Ausstattung ziemlich komplett. Eines der wenigen Extras, das dazubestellt werden kann, ist eine Anhängerkupplung.

Final Edition für 66.146 Euro Aufpreis

"Final Edition"-Schriftzüge finden sich auf den Schutzleisten, der Reserveradabdeckung, den Einstiegsleisten und dem Beifahrer-Haltegriff. Auf der Rückseite des Fahrzeugschlüssels ist eine echtsilberne Münze mit eingeprägtem "G" angebracht. Ein Hinweis darauf, dass der G ein besonders teures Modell ist: 66.146,15 Euro beträgt der Aufpreis für die Final Edition. Das Sondermodell ist ab sofort bestellbar und kostet 196.350 Euro.

Fazit

Mercedes lässt sich den Abschied vom V8 im G 500 teuer bezahlen: 66.146 Euro kostet das "Final Edition"-Paket zusätzlich zum Auto. Der hohe Preis hat Tradition: Der 500 GE war 1993 mit knapp 180.000 Mark etwa doppelt so teuer wie ein 300 GE.

Nach der Final Edition bleibt der G 63 als einziger G mit V8 im Programm. Doch der Reihensechser dürfte mit rund 430 PS kein schwacher Trost, sondern ebenfalls ein starker Antrieb sein.