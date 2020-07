Mercedes G-Klasse Modellpflege 2020 V8 raus, Diesel rein, Preise rauf

Ein echtes Facelift ist es nicht, aber eine Umstellung in der Modellpolitik: Zum neuen Modelljahr ab 1. September 2020 überarbeitet Mercedes die G-Klasse. Es gibt eine weitere Auswahl an Außenfarben, umfangreichere Ausstattungsoptionen und eine Neuerung in der Modellpalette: Der G 500 mit dem Vierliter-Biturbo-V8 wurde aus dem Programm genommen, an seine Stelle tritt der G 400d als Serienmodell.

Die Geländefahrprogramme werden um eine weitere Einstellung namens "Desert" ergänzt, das besonders bei Tiefsand-Fahrten mit einem höheren Ausdrehen der Gänge und angepasster Traktionsregelung für besseren Vortrieb sorgen soll. Das Night-Paket mit verdunkeltem Glas und schwarzen Anbauteilen ist ab sofort auch ohne Koppelung an das AMG-Line-Paket bestellbar.

Erweiterter Diebstahlschutz

Als Erweiterung der Serienausstattung gibt es künftig das Park-Paket mit Rückfahrkamera ohne Aufpreis, das digitale Widescreen-Cockpit ist ebenfalls serienmäßig an Bord. Dazu ist auch der rahmenlose Innenspiegel und schwarze Fußmatten Standard in der G-Klasse. An Stelle der Option "Einbruchs- und Diebstahlwarnanlage" tritt der "Urban Guard Fahrzeugschutz". Der umfasst nun auch die Ortung eines gestohlenen Fahrzeugs, ist allerdings nur drei Jahre nach dem Neukauf kostenlos, danach wird eine Abo-Gebühr fällig.

Im Rahmen der "G Manufaktur" sind drei neue Farben (Classicgrau Uni, Tiefgrün Uni und Chinablau Uni) bestellbar, die als Reminiszenz an klassische G-Modelle gelten sollen.

Mercedes-Benz G 400 d „Stronger than time“

2:05 Min.

Der bisherige Mercedes G 500 mit 422-PS-V8 wurde aus dem Programm genommen, einziger Benziner ist nun die AMG-Variante des Vierliter-Biturbo-Motors mit 585 PS. Stattdessen zieht die leistungsgesteigerte Version der Dreiliter-Diesels in die Preisliste ein, der G 400d kommt auf 330 PS und maximal 700 Newtonmeter Drehmoment. Er beschleunigt die G-Klasse in 6,4 Sekunden auf Tempo 100 und liefert eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h ab – lediglich 10 km/h weniger als der Mercedes-AMG G 63. Bislang war der G 400d nur als Sondermodell zu haben.

Mercedes G MOPF 2020 – die Preise

Mercedes G-Klasse Preise MOPF 2020 Modell Leistung Kraftstoffverbrauch kombiniert CO2-Emissionen kombiniert Unverbindliche Preisempfehlung G 350 d 210 kW/286 PS 8,9-8,7 l/100 km 235-229 g/km 99.446,80 Euro G 400 d 243 kW/330 PS 8,9-8,7 l/100 km 235-229 g/km 102.694,80 Euro G 63 430 kW/585 PS 14,4 l/100 km 330 g/km 154.309,00 Euro Modell Leistung Kraftstoffverbrauch kombiniert CO2-Emissionen kombiniert Unverbindliche Preisempfehlung G 350 d 210 kW/286 PS 8,9-8,7 l/100 km 235-229 g/km 99.446,80 Euro G 400 d 243 kW/330 PS 8,9-8,7 l/100 km 235-229 g/km 102.694,80 Euro G 63 430 kW/585 PS 14,4 l/100 km 330 g/km 154.309,00 Euro

Die Preise wurden nach oben angepasst. Nur durch die aktuell reduzierte Mehrwertsteuer bleibt der G 350d als einziges Modell unter der 100.000-Euro-Marke. Gegenüber der letzten Preisliste aus dem Januar wurden die Preise um rund vier Prozent angehoben. Bestellbar ist der neue Modelljahrgang der Mercedes G-Klasse ab sofort.

Umfrage 12 Mal abgestimmt Ihr Favorit im G-Maschinenraum? Natürlich der 400er Diesel! Natürlich der AMG-V8! mehr lesen

Fazit

Die Einführung des G 400d als Serienmodell war absehbar und wurde bereits 2019 angekündigt. Dass der lustige G 500 aus dem deutschen Programm gekegelt wurde, überrascht dagegen ein bisschen. Die turnusmäßige Preiserhöhung lässt sich zum Teil mit der erweiterten Serienausstattung begründen.