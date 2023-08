In diesem Artikel: Exterieur und Design

Erweiterte Ausstattungsumfänge

Antrieb, Leistung, Ladung

Marktstart und Preis

Fazit

Wenn Mercedes in den letzten Monaten eine Modellpflege angekündigt hat, waren teils saftige Preis-Sprünge ein unerfreulicher Begleitumstand. Im Falle von EQA und EQB lässt sich dahingehend noch keine abschließende Aussage treffen, denn die Preise verkündet Mercedes erst später im Jahr. Was dagegen bereits klar ist: Der Einstieg in die EQB-Palette wird auf jeden Fall kostspieliger, denn das Einstiegsmodell 250 fällt aus dem Programm (aktuell ab 50.765 Euro). Los geht es also ab 2024 erst mit dem EQB 250+. Was sich sonst bei EQA und EQB tut, erfahren Sie in diesem Artikel.

Exterieur und Design Die optischen Anpassungen fallen bei beiden Modellen dezent aus. Das Black Panel an der Front verziert Mercedes künftig mit kleinen Sternen, dem sogenannten Star Pattern. Bei den Basis-Ausstattungslinien bleiben die erhabenen Deko-Elemente schwarz, mit Electric Art und AMG Line heben sie sich silbern vom dunklen Untergrund ab. Die Chrom-Spangen der Vor-Facelifts entfallen.

Mercedes / Patrick Lang Die Chromspangen im Black Panel entfallen. An ihre Stelle setzt Mercedes das sogenannte Star Pattern.

Durchgezogene Vertiefungen in den neu gezeichneten Stoßfängern verleihen den kompakten Elektro-Modellen optisch mehr Breite, ohne die tatsächlichen Abmessungen zu ändern. Am Heck gestaltet Mercedes die LED-Leuchtstreifen dreidimensionaler, belässt es also auch bei einer dezenten Anpassung des Looks. Zur Individualisierung stehen vier neue Felgen-Designs unterschiedlicher Dimensionen (18, 19 und 20 Zoll) bereit, sowie die zwei neuen Lackfarben Hightechsilber und Spektralblau und ein Innendekor aus offenporigem Holz. Der EQA 250+ schafft über neue rollwiderstandsoptimierte Reifen (235/55 R 18) und kleinere Aero-Anpassungen künftig statt 531 bis zu 560 Kilometer Reichweite.

Mercedes / Patrick Lang Eine der zwei neuen Lackfarben ist Spektralblau, wie hier am vorderen EQA zu sehen.

Erweiterte Ausstattungsumfänge Für die Fünfsitzer-Version des EQB ist ab dem Facelift eine Anhängerkupplung verfügbar. Dafür haben die Ingenieure die Rohbaustruktur verstärkt. Die maximale Anhängelast beträgt gebremst 1.400 (Fronttriebler) beziehungsweise 1.700 kg (4-Matic-Version). Bis zu 80 kg Stützlast sind möglich. Beim EQA gab es auch zuvor bereits eine optionale Anhängerkupplung.

Im Cockpit arbeitet bei beiden Facelift-Modellen die neuste MBUX-Generation, die via Sprachbefehl oder über den mittigen Touchscreen bedient werden kann. Letzterer misst nun serienmäßig 10,25 Zoll, das Touch-Bedienfeld auf der Mittelkonsole entfällt. Dafür ziehen die neusten Lenkräder aus dem Mercedes-Regal ins Cockpit, die wiederum über berührungssensitive Bedienelemente verfügen. Smartphones (Apple und Android) spiegelt das neue MBUX kabellos, das USB-Paket zieht dennoch serienmäßig ein.

Beide kompakten Stromer stattet Mercedes zudem mit Plug & Charge aus; sprich: Beim Laden an öffentlichen Säulen genügt das Einstecken zum Starten und Abrechnen des Ladevorgangs über ein hinterlegtes Mercedes Me Konto. Eine zusätzliche Authentifikation ist nicht mehr nötig.

Optional bietet Mercedes für EQA und EQB erstmals das große Burmester-Surround-Soundsystem an, das mit Dolby Atmos ausgestattet ist. Dazu gibt es neben den Klangwelten Vivid Flux und Silver Waves, die den Sound bei Beschleunigung und Verzögerung beeinflussen, zwei weitere Profile, die per OTA-Update heruntergeladen werden können. Gleiches gilt für den aktiven Abstands-Assistenten Distronic, den Verkehrszeichen-Assistenten, MBUX Augmented Reality für Navigation und die Smartphone-Integration. All diese Features lassen sich auch bei fertig konfigurierten und ausgelieferten Fahrzeugen nachträglich über den Mercedes Me Store kaufen oder abonnieren.

Die Assistenten an sich erfahren einige kleinere Anpassungen und Optimierungen. So korrigiert der Lenkassistent künftig etwa über tatsächliche Lenk- statt wie bisher über ESP-Eingriffe, wovon sich Mercedes ein harmonischeres Ergebnis erhofft. Was die vordere und rückwärtige Sensorik betrifft, so verbauen die Stuttgarter neue Kameras.

Antrieb, Leistung, Ladung Beim EQB entfällt, wie eingangs erwähnt, das Basismodell. Im Angebot verbleiben EQB 250+, 300 4-Matic und 350 4-Matic. Dem EQA dagegen gestattet Mercedes auch weiterhin die bekannte Einstiegsversion. Hier sind also EQA 250, 250+, 300 4-Matic und 350 4-Matic zu bekommen. Alle Varianten beider Modelle laden serienmäßig mit bis zu 11 kW AC und 100 kW DC.

Technische Daten EQA und EQB (2024) Modellvariante Antrieb Leistung Drehmoment Akku-Kapazität (netto) Maximale Reichweite (WLTP) EQA 250 Front 140 kW 385 Nm 66,5 kWh 528 km EQA 250+ Front 140 kW 385 Nm 70,5 kWh 560 km EQA 300 4Matic Allrad 168 kW 390 Nm 66,5 kWh 459 km EQA 350 4Matic Allrad 215 kW 520 Nm 66,5 kWh 459 km EQB 250+ Front 140 kW 385 Nm 70, 5 kWh 536 km EQB 300 4Matic Allrad 168 kW 390 Nm 66,5 kWh 448 km EQB 350 4Matic Allrad 215 kW 520 Nm 66,5 kWh 448 km

Marktstart und Preis Bestellbar sind die aufgefrischten E-Kompakten von Mercedes ab Herbst 2023, ab Anfang 2024 ist die Auslieferung geplant. Die Preise verrät Mercedes bislang nicht, doch die aufgestockte Serienausstattung macht einen Anstieg mehr als wahrscheinlich. Für den EQA sind bislang mindestens 48.992 Euro fällig, beim EQB sind es 50.765 Euro. Die Topmodelle kosten jeweils ab 54.638 Euro, beziehungsweise 56.411 Euro.