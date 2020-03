Mercedes S-Klasse Cabrio und Coupé Produktionsende im August 2020?

So sollen beide Modelle nur noch bis Mai 2020 frei von den Kunden bestellbar sein, danach werden nur noch Lagerfahrzeuge angeboten, die Produktion läuft dann zu den Werksferien im August endgültig aus. Eine offizielle Bestätigung dieser Infos gibt es nicht. Auf Nachfrage von auto motor und sport heißt es lediglich bei Daimler, man kommentiere grundsätzlich keine Gerüchte.

Keine Prototypen, mehr Platz für EQS

Bereits im Februar 2020 hatte Daimler bei der Vorlage seiner Bilanz für das Jahr 2019 angekündigt, die Modellpalette auszudünnen. Bereits bestätigt wurde im Vorfeld das Auslaufen der Mercedes X-Klasse, auch die B-Klasse steht wohl nach Meinung von Insidern damals auf dem Prüfstand ebenso wie die beiden S-Klasse-Modellversionen.

Augenfällig auch, während bereits Prototypen der in diesem Jahr kommenden neuen S-Klasse (W223) beim Straßentest von unserem Erlkönig-Jäger erwischt wurden (siehe Fotoshow), gibt es weltweit keine Erlkönige der genannten S-Klasse-Derivate. Diese beiden Modelle laufen aktuell noch im Mercedes-Werk in Sindelfingen neben der S-Klasse Limousine vom Band. Hier soll in Zukunft aber auch die vollelektrische S-Klasse EQS produziert werden, die sicher ebenfalls Produktionskapazitäten benötigt.