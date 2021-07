Mercedes S580 e Hybrid-Luxusliner mit über 100 km E-Reichweite

Als Basis für den Mercedes S580 e mit 48-Volt-Bordnetz dient der 367 PS starke Sechszylinder-Reihenmotor (M 256), der mit einem E-Motor mit 150 PS zusammengespannt wird. Die Systemleistung beträgt 375 kW / 510 PS, das maximale Drehmoment des Hybrid-Systems kommt auf 750 Nm. Wer im Fahrmodus "Electric" unterwegs ist, kann nur bis maximal 140 km/h fahren, wobei die Tempo-Bremse soft abgeregelt.

Technische Daten Mercedes S580 e und S580 4-Matic Mercedes S 580 e S 580 4-Matic Zylinder Ottomotor (Anordnung, Zahl) R6 V8 Hubraum Ottomotor cm³ 2.999 3.982 Nennleistung Ottomotor kW/PS 270/367 370/503 bei 1/min 5.500-6.100 5.500 Nenndrehmoment Ottomotor Nm 500 700 bei 1/min 1.600-4.500 2.000-4.000 Nennleistung E-Motor kW/PS 110/150 15/20 Nenndrehmoment E-Motor Nm 480 200 Systemleistung kW/PS 375/510 - Systemdrehmoment Nm 750 - Kraftstoffverbrauch komb. (NEFZ) l/100 km 1,5-1,1 10,6-10,0 (1,5-1,2) CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ) g/km 33,0-26,0 242-228 Stromverbrauch komb., gewichtet1 (NEFZ) kWh/100 km 22,0-20,2 (22,0-20,3) - Reichweite E-Fahrt (NEFZ) km 104-121 - Reichweite E-Fahrt (WLTP: EAER comb.) km 94-113 Kraftstoffverbrauch komb.[5] (WLTP) l/100 km 1,0-0,6 11,3-9,9 (11,4-10,0) CO2-Emissionen kombiniert5 (WLTP) g/km 22,0-14,0 256-226 (258-227) Stromverbrauch komb., gewichtet5 (WLTP) kWh/100 km 25,3-21,2 (25,6-21,3) - Beschleunigung 0-100 km/h s 5,2 4,4 Höchstgeschwindigkeit km/h 250 250 Höchstgeschwindigkeit elektrisch km/h 140 - Preis ab Euro 123.736,00 126.366,10 Preis Langversion ab Euro 127.425,20 130.055,50

Aufladung in 30 Minuten

Für das dreiphasige Laden am Wechselstromnetz ist serienmäßig ein 11-kW-Ladegerät an Bord, für das Schnellladen mit Gleichstrom gibt es optional einen 60-kW-DC-Lader. Selbst bei entleerter Batterie soll damit eine volle Aufladung in rund 30 Minuten möglich sein.

Serienmäßig ist die Luftfederung Airmatic an Bord; sie kann um das aktive Fahrwerk E-Active Body Control für 7.735 Euro ergänzt werden. Hier regelt das System die Feder- und Dämpferkräfte an jedem Rad individuell und wirkt Wank-, Nick- und Hubbewegungen entgegen.

In Sachen Komfort bietet Mercedes ab Werk das Laderaumpaket mit "Hands-Free Access". Hier reicht eine Kickbewegung mit dem Fuß, um den Kofferraumdeckel zu öffnen. Auch die Fernschließung funktioniert per Kopfdruck. Übrigens: Mit der "Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe" erlaubt Mercedes Me auch das Car Sharing der S-Klasse. Per App lässt sich das Modell aus der Ferne öffnen, ein temporär freigeschalteter Zweitschlüssel ist im Innenraum hinterlegt.

Des Weiteren gibt es die erst kürzlich in der Maybach-Version der S-Klasse eingeführte Sicherheits- und Komfort-Optionen im Fond:

MBUX Interieur-Assistent im Fond (523,60 Euro): Das System erkennt Passagiere in der zweiten Sitzreihe und fährt die Kopfstützen automatisch aus. Per Gestensteuerung lässt sich das hintere Sonnenrollo im Panorama-Schiebedach steuern. Verfügbar ist der Fond-Assi nur in Verbindung mit dem MBUX Interieur-Assistent vorne für 642,60 Euro.

Automatische Gurtbringer (357 Euro) im Fond. Erhältlich ist dieses Extra in Verbindung mit elektrisch einstellbaren Fondsitzen inklusive Memory-Funktion (1.856,40 Euro).

Adaptive Fondbeleuchtung (345,10 Euro): Hier können die Passagiere das Innenraumlicht in Helligkeit sowie Farbtemperatur mehrstufig anpassen. LED-Spotlights sind in Position und Größe verstellbar und dienen als Lese- oder Lounge-Licht.

Wadenmassage im Fond (1.249,50 Euro) für die Executive Sitze in der langen S-Klasse.

Für Preise zwischen 880,10 und 5.331,20 Euro sind vier neue Lackierungen verfügbar: Nautikblau Metallic, Kaschmirweiß, Kalaharigold Metallic und Selenitgrau. Für die Mittelkonsole steht auch eine Variante in Glasoptik für 345,10 Euro zur Auswahl.

Die Mercedes S-Klasse 580 e kostet 123.736 Euro; die Version mit dem langen Radstand ist ab 127.425,20 Euro zu haben.

Fazit

Mercedes bietet die S-Klasse nun auch als Plug-in-Hybrid S580 e an. Der erlaubt eine rein elektrische Reichweite von knapp über 100 Kilometern und ist 510 System-PS stark. Als Goodie halten auch noch Komfort-Ausstattungsoptionen aus dem Maybach Einzug.