Mercedes Vito: Upgrade für den Transporter, auch in der E-Version

Mercedes Vito Größere Batterie für den E-Transporter

Der Mercedes Vito ist der Nutzfahrzeug-Bruder der Mercedes V-Klasse. Bereits zum Modelljahr 2020 hatte Mercedes die Transporter-Baureihe umfangreich überarbeitet. Zum Modelljahr 2022 gibt es für den eVito-Kastenwagen ein erneutes Antriebsstrang-Update.

E-Transporter mit größerer Batterie

Der elektrische Transporter erhält ab Dezember 2021 eine neue Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 60 kWh, die WLTP-Reichweiten von 242 bis 314 Kilometern (je nach Radstand) ermöglichen soll. Bislang lag die Batteriekapazität bei 35 kWh. Geladen wird beim neuen Modell über die CCS-Ladedose im Stoßfänger vorne links. Der On-Board-Lader schafft eine Leistung von bis zu elf kW. Der eVito kann aber auch Schnellladen mittels Gleichstrom (DC). Hier liegt die Ladeleistung zwischen 50 und optional 80 kW. Im Bestfall lässt sich die Batterie so von zehn auf 80 Prozent in 50 oder 35 Minuten füllen. Der E-Motor, der die Vorderräder antreibt, leistet unverändert 85 kW und liefert maximal 295 Nm. Preislich startet der aufgefrischte eVito Kastenwagen bei 45.990 Euro zuzüglich Steuern.

Elektro-Variante kommt bis zu 421 km weit

Das Highlight der Modellpalette bleibt der neue Vito Tourer mit rein elektrischem Antrieb. Der eVito getaufte Personentransporter (maximal 9 Sitze) kommt mit einem 150 kW und 362 Nm starken Elektromotor (Dauerleistung 70 kW), der die Vorderräder antreibt, und einer Reichweite von bis zu 421 Kilometern. Die Energie wird in einer 100-kWh-Lithium-Ionen-Batterie mit 90 kWh nutzbarer Kapazität im Unterboden des Fahrzeugs gespeichert. Die Höchstgeschwindigkeiten von 140 km/h ist Serie, optional sind bis zu 160 km/h möglich. Serie ist ein Elf-kW-Onboard-Lader. Der braucht knapp zehn Stunden, um die Batterie zu füllen. Wird der eVito an einer 110-kW-Schnellladestation angedockt, sollen bis zu 80 Prozent der Kapazität schon nach 45 Minuten bereitstehen. An einem 80-kW-Lader dauert das etwa 80 Minuten. Drei Fahrprogramme erlauben es dem Piloten, zwischen maximalem Komfort und maximaler Reichweite zu wählen. Alternativ kann der Tourer auch mit einer kleineren 66-kWh-Batterie mit nutzbaren 60 kWh geordert werden. Dann beträgt die Reichweite bis zu 274 Kilometer.

Der Mercedes eVito Van kann in zwei unterschiedlichen Längen geordert werden: Einmal mit einer Gesamtlänge von 5.140 Millimetern sowie als extralange Version, die auf 5.370 Millimeter kommt.

Neue Diesel, Luftfederung und Assistenten

Ebenfalls neu im Vito Transporter mit Hinterradantrieb ist der optimierte OM654-Turbodiesel mit vier Zylindern und zwei Litern Hubraum. Der ist in vier Leistungsstufen mit 102 PS/270 Nm, 136 PS/330 Nm, 163 PS/380 Nm und 190 PS/440 Nm zu haben. Optional ist Allradantrieb erhältlich. Ebenfalls gegen Aufpreis kann alternativ zum manuellen Sechsgang-Getriebe die neue Neungang-Automatik mit zwei Fahrprogrammen, welche die Version mit sieben Fahrstufen ablöst, geordert werden. Neu in Kombination mit dem OM654 lässt sich die Luftfederung Airmatic mit Niveauregulierung ordern.

Daimler

Als Top-Modell gibt es den Vito auch als Vito 124 CDI. Hier arbeitet ein 239 PS und 500 Nm starker Zweiliter-Turbodiesel unter der Haube. Per Overboost sind kurzzeitig sogar 30 Nm mehr drin. Mit dem Power-Diesel wird der Transporter zum Sprinter. Auf 100 km/h geht es in nur 7,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h.

Zudem gibt es ein aufgefrischtes Infotainment-Portfolio mit erweiterten Schnittstellen, mehr Telematik-Funktionen, neuen Oberflächen und Sitzbezügen im Innenraum sowie ein erweitertes Angebot an Assistenzsystemen. Das Paket umfasst nun zusätzlich einen aktiven Brems-Assistenten, Abstandstempomaten und einen digitalen Innenspiegel. Optisch ändert sich am Vito der Kühlergrill, der aber an bestimmte Ausstattungen gekoppelt ist.

Zu haben sind die Vito-Modelle zu Preisen ab 21.543 Euro (plus 19 Prozent Mehrwertsteuer) für einen Vito Kastenwagen der Ausstattungslinie Worker Plus. Der eVito Tourer startet ab 50.990 Euro zuzüglich Steuern. Enthalten ist ein Wartungspaket für vier Jahre sowie ein Batteriezertifikat bis 160.000 Kilometer oder acht Jahre.

Fazit

Der Vito bietet mit seiner breiten Angebotspalette für jeden Nutzer das richtige Modell. Selbst Freunde des Elektroantriebs werden bedient.