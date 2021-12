Mini-Modellpflege Mazda MX-5 Mehr Technik, neues Sondermodell

Mazda überarbeitet den MX-5 (ND) für das Modelljahr 2022 und verpasst dem Roadster und dem RF mehr Technik und ein Sondermodell.

Optisch belässt es der japanische Autobauer beim bekannten Design und fügt lediglich die Lackierung Platinum Quarz Metalic der Lackauswahl hinzu. Unter der Karosserie hält das Kinematic Posture Control (KPC) Einzug. Das System betätigt beim Einlenken die kurveninnere hintere Radbremse, was ein Einfedern des Rades bewirkt und für eine reduzierte Seitenneigung und somit eine verbesserte Fahrstabilität sorgen soll.

Mazda MX-5 Das Sondermodell Kinenbi kommt mit einem blauen Stoffverdeck daher.

Sondermodell Kinenbi mit farblichen Akzenten

Zusätzlich bietet Mazda ab sofort das Sondermodell Kinenbi an. Beim Roadster besticht es durch ein blaues Stoffverdeck, der RF kommt mit einem schwarzen Dachmittelteil daher. Innen bietet das Sondermodell eine Nappalederausstattung in Terracotta. Auch die Extras des i-Activsense Pakets sind serienmäßig an Bord.

Weiterhin verfügbar bleibt das Sondermodell Advantage. Es kombiniert den 132 PS starken 1,5-Liter-Skyactiv-G-Benziner mit Sicherheits- und Komfortfeatures. Zusätzlich zur Serienausstattung sind eine Ausparkhilfe (RCTA), das dynamische Kurvenlicht (AFS), ein SD-Navigationssystem, Parksensoren hinten und der Spurwechselassistent Plus (BSM) mit an Bord.

Umfrage Welche Mazda MX-5-Generation bevorzugen Sie? 625 Mal abgestimmt Die neuste Generation (ND) NC NB Die ersten Generation mit Klappscheinwerfern (NA) Keinen Alle mehr lesen

Fazit

Mazda verpasst dem MX5 und dem MX-5 RF ein neues Fahrdynamik-System, das die Seitenneigung in der Kurvenfahrt verringern soll. Außerdem gibt es noch eine neue Lackfarbe und ein Sondermodell.