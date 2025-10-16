Mitsubishi Outlander Trail Edition: Neue Offroad-Version

Mitsubishi Motors North America bereitet den Outlander für Abenteuer abseits befestigter Straßen vor: Für 2026 kündigt der Hersteller eine neue Offroad-Variante des SUV an. Sie baut auf der bereits eingeführten Trail Edition auf, die im Sommer 2025 als erste speziell für Offroad-Einsätze konzipierte Ausstattungslinie debütierte. Die Trail Edition zeichnet sich durch ein markantes Design mit schwarzen Akzenten, einen speziellen "Trail Edition"-Schriftzug, 18-Zoll-Räder, erweiterte Radlaufverkleidungen, schwarze Türgriffe und Spiegel sowie dedizierte Allwetter-Fußmatten aus. Hinzu kommen Styling-Elemente an Stoßfängern und Kühlergrill.

Zusätzlich können Käufer über Händlerzubehör den Trail Edition individuell ausrüsten: Cooper Discoverer-Geländereifen, Dachträger für Fahrräder, Kajaks oder zusätzliche Ladung.

Erweiterte Offroad-Ausstattung Für 2026 plant Mitsubishi nun eine weitergehende Offroad-Variante, die auf der Trail Edition aufsetzt. Sie soll mit erweiterten Karosserie-Anbauten, neuen Fahrmodi und einem robusteren Interieur kommen. Ein zentrales Merkmal wird eine weiterentwickelte Version des von Mitsubishi "Super-All Wheel Control-Systems (S-AWC)" getauften Allradantriebs sein.

Genauere Infos liefert Mitsubishi noch nicht. Während die aktuelle Trail Edition letztlich nur eine auf Abenteuer geschminkte Serienversion ist, können wir uns für die angekündigte Offroad-Version mehr echte Technik-Upgrades vorstellen. Dazu zählt sicherlich ein leicht höhergelegtes Fahrwerk, mögliche Unterfahrschutzmaßnahmen und ein angepasstes Antriebssystem, das zum Beispiel mit einer Achs-Differenzialsperre oder einem speziellen Offroad-Traktionsprogramm ergänzt wird.