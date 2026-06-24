Morgan Midsummer Coupé: Nur 9 - alle mit Glaskuppel

Morgan baut das Midsummer Coupé als Special-Projects-Auftrag und begrenzt die Serie auf neun Kundenfahrzeuge. Ein Prototyp ("Car 0"/"artists’ proof") dient als technische und gestalterische Blaupause. Dieses Referenzauto soll später in die Louwman Collection nach Den Haag wechseln.

Morgan und Pininfarina geben dem Midsummer als Coupé eine eigenständige Form. Das Dach zieht eine zusätzliche Linie in die Seitenansicht und verändert die Wirkung des Autos im Vergleich zum in 50 Exemplaren gebauten Roadster deutlich. Das zentrale Design-Statement sitzt oben: Eine gläserne Dachfläche spannt sich wie eine Kuppel über den Innenraum, ein markanter Mittelsteg teilt sie optisch.

Louwman MuseumDas Louwman Museum in Den Haag beherbergt die weltweit älteste private Automobilsammlung, deren Ursprung auf das Jahr 1934 zurückgeht. Die über Generationen von der Importeursfamilie Louwman zusammengetragene Ausstellung umfasst mehr als 275 historische Fahrzeuge, darunter Raritäten des späten 19. Jahrhunderts, klassische Rennwagen und ikonische Filmautos.

Dach als Struktur: Alu-A-Säulen, verklebte Scheiben, tragende Außenhaut

Morgan entwickelt für das feste Dach eine neue obere Struktur. Aus dem Vollen gefräste Aluminium-A-Säulen tragen die Lasten und schaffen die Anbindungspunkte für Türen und Fenster. Morgan verklebt die Windschutzscheibe und das Glasdach direkt mit der Aluminiumstruktur, damit das Glas zur Steifigkeit beiträgt; zugleich soll das die Lasten gleichmäßiger verteilen. Außerdem setzt Morgan auf eine "stressed-skin"-Bauweise, bei der die Aluminiumhaut strukturell mitarbeitet.