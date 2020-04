Morgan Sondermodelle LE Dreirad und Plus Six zum 60ten

Seit 60 Jahren vertreibt Louwman Exclusive Morgan Sportwagen in den Niederlanden. Ein Jubiläum, welches die Briten jetzt mit sogenannten LE (Louwman Exclusive) Sondermodellen feiert. Zugleich sollen die fünf exklusiv aufgebauten Fahrzeuge vom Typ Plus Six und Threewheeler zeigen, welche Individualisierungsmöglichkeiten Morgan Kunden offerieren kann. Gefertigt werden zwei Plus Six Modelle in der Farbe Ice Blue, ein weiteres Paar in Scintilla Silver, sowie ein einzelner Morgan Threewheeler im Farbton Almond Green.

Überall gelbe Akzente

Der Morgan Plus Six LE60 wurde mit 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen bestückt, die Lackierung in Ice Blue trägt gelbe Farbakzente. Dazu gibt es ebenfalls gelb lackierte Bremssättel sowie spezielle LE60-Embleme auf den Kotflügeln. Das Interieur trägt gestepptes schwarzes Leder, LE60-Logos auf den Kopfstützen sowie eine spezielle Edelholzausstattung.

Die beiden in Scintilla Silver gehaltenen Plus Six LE60 rollen auf schwarzen 18-Zoll-Stahlrädern, hinter denen ebenfalls gelbe Bremssättel hervorlugen. Gelb erscheint auch die Startnummer 6, die in den Kühlergrill implementiert wurde. Gelb ist auch die Farbe der Wahl für die Kontrastnähte im Cockpit. Auch hier tragen die Kopfstützen gestickte LE60-Logos. Und ein weiteres Mal auf Gelb setzt Morgan für die Haubenspanngurte, die allerdings keine wirkliche Funktion haben. Armaturentafel und Mitteltunnel sind in Wagenfarbe gehalten.

Morgan

Ein Einzelstück bleibt der Morgan Threewheeler LE60. Zum Lackkleid in Almond Green gesellen sich auch hier gelbe Akzente, die überall am Dreirad zu finden sind. Darüber hinaus glänzt der Threewheeler mit einem per Laser gravierten Lederarmaturenbrett.

Alle fünf Sondermodelle werden exklusiv in den Niederlanden angeboten. Preise wurden nicht genannt.