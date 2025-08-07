Neue Daimler-Trucks für die Baustelle: Kennen Sie BharatBenz?

BharatBenz ist eine speziell für den indischen Markt geschaffene Marke und gehört seit 2012 als 100-Prozent-Tochter zur Daimler Truck Familie. Jetzt hat die Marke zwei neue Schwerlast-Trucks vorgestellt, die als besonders robust und zuverlässig beworben werden. Dabei handelt es sich um "HX"-Varianten der Kipper-Baureihe, wobei das Kürzel für "Heavy Duty Extra" stehen soll.

Als Drei- und Vierachser Die BharatBenz HX-Serie besteht aus den beiden Modellen 2828C HX und 3532C HX, die speziell für die Anforderungen im Bausektor entwickelt wurden. Sie sind mit zwei unterschiedlichen Motorisierungen erhältlich: entweder mit 280 PS und einem Drehmoment von 1100 Nm für den 6x4-Dreiachser oder mit 320 PS und 1250 Nm im 8x4-Vierachser.

Zu den Ausstattungsmerkmalen aller HX-Lkw gehören unter anderem eine Anfahrhilfe für Steigungen, leicht zu wartende integrierte Vorderachslager, ein Windabweiser für bessere Aerodynamik sowie ein System zur Überwachung der Fahreraufmerksamkeit. Eine neu entwickelte Hinterachse erhöht die Zuladungs-Kapazität, was bei nicht selten recht optimistischen Beladungen im Baustellen-Alltag sicher hilfreich ist.

Beide Modelle verfügen über das automatisierte G211-12 Powershift 3-Getriebe von Daimler Truck. Angetrieben werden die beiden Neuzugänge vom OM 926-Diesel, ein Reihensechszylinder mit 7,2 Liter Hubraum. Zertifiziert ist die Maschine nach der indischen BSVI-Abgasnorm, die weitgehend der bei uns bekannten Euro-6-Abgasnorm entspricht. Der Dreiachser ist offiziell für ein Gesamtgewicht von 28 Tonnen, der Vierachser für 35 Tonnen ausgelegt.

Made in India Neu im indischen Programm ist außerdem das Modell 2828C RMC (Ready Mix Concrete), das einen 9-Kubikmeter-Mischeraufbau besitzt und ebenfalls mit dem OM 926 Motor in der 280 PS-Konfiguration ausgerüstet ist.