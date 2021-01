Neuer alter Name für das Offroad-Urgestein Lada 4x4 heißt wieder Niva

Lassen Sie uns ehrlich sein: Das Auto, das bei uns seit vielen Jahren offiziell Lada 4x4 hieß, trug für die meisten von uns trotzdem stets den Namen Niva. Klar: Der ebenso günstige wie robuste Allradler sah auch nach seiner Umbenennung aus wie der Niva, klang wie der Niva, roch wie der Niva. Deshalb ist es nur konsequent, dass der russische Hersteller Avtovaz, der den Geländewagen-Klassiker baut und vertreibt, nun die Rolle rückwärts vollführt: Der Lada 4x4 heißt jetzt wieder offiziell Niva. Oder ganz korrekt: Niva Legend.

Lada Niva ist nicht gleich Lada Niva

Der neue Namenszusatz sorgt für Abgrenzung zu einem anderen Offroad-Modell aus dem Hause Avtovaz – und an diesem Punkt wird es etwas kompliziert. Es gibt schließlich noch den im Jahr 2000 eingeführten Lada Niva, der in der Ära des Joint Ventures mit General Motors (2002 bis 2019) als Chevrolet Niva firmierte. In dieser Zeit lagen auch die Rechte an der Modellbezeichnung Niva beim amerikanischen Kooperationspartner. Nachdem sich GM zurückzog, wurde auch dieses Auto wieder in Lada Niva umbenannt. Erst kürzlich wurde auf dessen Basis die neue Variante Niva Travel vorgestellt, deren aktualisiertes Front-Design frappierend an den Toyota RAV4 erinnert.

Avtovaz Group So kennen und schätzen seine treuen Fans den Lada 4x4 alias Niva Legend.

Doch zurück zum Niva Legend, der nicht nur einen neuen alten Namen erhält, sondern auch eine kleine Modellpflege. Beziehungsweise eine kleine technische Neuerung: Der Klassiker erhält neue Hitzeschutzbleche an der Abgasanlage, wodurch das Antriebsgeräusch leiser wird. Bei intensiver Beschleunigung soll der Niva Legend 3,7 Dezibel leiser sein als zuvor der Lada 4x4. Fährt man konstant Tempo 120, was in dem Offroader durchaus ein kleines Abenteuer ist, sinkt das Geräuschniveau um immerhin 2,2 Dezibel.

Nicht offiziell in Deutschland erhältlich

Avtovaz bietet eigenen Angaben zufolge mehr als zehn Modellvarianten des Lada Niva Legend an, den die Russen selbst interessanterweise als SUV bezeichnen; darunter sind auch Nutzfahrzeug-Spezifikationen. Für alle Versionen ist künftig ein Komfort-Paket erhältlich, das eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Alarmanlage sowie ein Audiosystem mit USB- und AUX-Anschlüssen beinhaltet. Das Paket wird jedoch nicht im Werk eingebaut, sondern vor der Erstauslieferung vom Händler installiert.

Nach Deutschland kommt der Lada Niva Legend nicht. Avtovaz hat den Export ins westliche Europa mittlerweile eingestellt, weil die Autos nicht mehr den Abgasvorschriften der EU entsprechen. Der ehemalige offizielle Importeur holt zwar immer noch Autos als Re-Importe aus Russland nach Deutschland und Österreich; dabei handelt es sich zu etwa 80 Prozent um den Lada 4x4, der dann per Einzelabnahme für die hiesigen Straßen zugelassen wird. Allerdings ist es einem Sprecher zufolge sehr fraglich, dass dies auch beim Niva Legend gelingt, da bei diesem Modell die für eine solche Zulassung nötigen Papiere fehlen.

Hinweis: Die Fotoshow zeigt den Ende 2019 modellgepflegten und – bis auf Namen und Abgasanlage – mit dem Niva Legend identischen Lada 4x4.

Fazit

Der Offroad-Oldie Lada 4x4 erhält seinen alten Namen zurück und heißt fortan Niva Legend. Doch egal, wie sich der Geländewagen auch nennt, er bleibt das, was er immer war: Ein billiger und robuster Kraxler, der sich für keine Aufgabe zu schade ist. Für deutsche Kunden wird der Niva Legend trotz seines Billig-Tarifs (fast) unerreichbar bleiben.