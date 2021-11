Neuer BMW-M-Antrieb – V8 mit PHEV-Power M5-Nachfolger mit 8 Zylindern und 2 Motoren

Die M GmbH tüftelt an einem neuen Top-Motor etwa für den M5. Der soll erstmals ein Plug-in-Hybrid sein – mit ordentlich Leistung und E-Reichweite (etwa 50 km). Als erstes aber soll er in einem reinen M-Modell Dienst tun. Was wird das? Von SUV-Coupé bis Sportwagen scheint alles möglich.

In seinem letzten Interview als M-Chef hat Markus Flasch bei auto motor und sport klar gemacht, dass mit rein elektrischen Hard-Core-M-Modellen erst mit der "Neuen Klasse" ab frühestens 2025 zu rechnen ist. Lange Zeit konnte man meinen, dass die Garchinger den Zwischenschritt Plug-in-Hybrid im Gegensatz zur Konkurrenz bei AMG auslassen würde. Jetzt machte Flasch klar, dass "ein High-Performance-Hybrid" nicht mehr lange auf sich warten lassen soll – und dass "auf jeden Fall wieder ein eigenständiges M-Modell geben wird" Ein entsprechendes Concept Car soll noch 2021 debütieren, das Serienmodell würde aber wohl erst 2023 auf den Markt rollen.

Zuerst für ein eigenes M-Modell – aber was für eines?

Was für ein Auto das eigenständige M-Modell sein wird, dazu wollte der scheidende M-Chef nur so viel verraten: Wir wollen "auch Kunden an uns binden, die auf expressiven Luxus stehen. Mit dem M8 und seinen Derivaten ist das zum Teil schon gelungen, doch da gibt’s ein Segment, in dem richtig viel los ist und in dem wir noch nicht vertreten sind." So mancher spekuliert darauf, dass der neue "High-Performance-Hybrid" ein großes SUV-Coupé auf X7-Basis antreiben, das durchaus X8 heißen könnte. Die Bezeichnung X8 M hat sich BMW vor längerem schützen lassen. Neuerdings sind auch andere Bezeichnungen im Rennen wie etwa X M, weil das M-Modell offenbar ohne Entsprechung bei den zivilen BMW-Modellen sein soll. Ob das nur für die Kombination mit dem neuen Antriebsstrang gilt oder auch für die Karosse mit anderen Motoren ist noch nicht klar. Super starke SUV(-Coupés) haben in der Tat Konjunktur und auf Modelle wie den Lamborghini Urus bzw. Audi RS Q8, der Aston Martin DBX oder kommenden Ferrari Puro Sangue würde auch das Label "expressiver Luxus" gelten. Tatsächlich hat unser Erlkönig-Fotograf SUVs in X7-Dimensionen mit flacherem Heckabschluss auf der Nordschleife abgeschlossen, auf deren Tür "Hybrid-Test-Vehicle" steht.

Ein M7 oder doch eher ein M1-Nachfolger mit V8-Hybrid?

Andererseits fehlt auch ein M7 im Portfolio der Garchinger, wenn man das 8er Gran Coupé nicht ins selbe Segment zählen will. Und Luxus-Limousinen sind auf für die M GmbH wichtigen Märkten durchaus ein Thema, wie der Erfolg von Maybach beweist – von sich Audi zu einem Horch für China animieren ließ. Überragend sportlich sind sind solche Modelle indes nicht und wollen daher nicht so recht zum Profil von BMW M passen.

Als letztes bliebe also noch ein Konkurrent für den AMG Project One, den McLaren Artura, Aston Martins Valkyrie oder den Ferrari SF90 Stradale – "expressiv" sind die allemal und Luxus trifft’s zumindest hinsichtlich Notwendigkeit und Preis. Und bei BMW erlaubt das einen Brückenschlag zum ebenfalls für 2023 geplanten Rückkehr nach Daytona mit einem Auto nach LMDh-Prototypen-Reglement – mit Hybridantrieb.

Darum sagt Markus Flasch auch: Der High-Performance Hybrid "wäre auch für den nächsten M5 denkbar, Technik aus dem Langstrecken-Rennsport für unsere Langstrecken-Straßenmodelle sozusagen". Tatsächlich ist die supersportliche Business-Limousine seit Jahren für die höchsten Kilometerleistungen im M-Programm bekannt. Und da würde ein Hybrid noch geraume Zeit seine Reichweiten-Vorteile gegenüber einem locker ähnlich dynamisch denkbaren Elektromodell ausspielen. Ein M5-Nachfolger ist ebenfalls frühestens ab 2023 zu erwarten. Im aktuellen Modell tut bisher der 4,4 Liter große Twin-Turbo-V8 Dienst, wie man ihn zudem von X5 M und X6 M kennt. Seine Grundkonstruktion bleibt übrigens gleich. Größere Überarbeitungen müssen das Aggregat aber für die Abgasnorm Euro 7 ertüchtigen. Das dürfte den Worten von Markus Flasch zu Folge nun doch ohne Wassereinspritzung gelingen.

Aufladungs- und Hybrid-Konzept offen

Für eine Modifikation des V8 in Frage kommen die üblichen verdächtigen Komponenten wie Gemischaufbereitung und Zylinderkopf, aber selbst Innereien wie Kolben oder Kurbelwelle und natürlich die Aufladung. BMW setzte hier als erstes auf ein heißes V. Sprich: Die Auslassseite der Zylinderköpfe zeigt nach innen, wo dann auch die zwei Turbolader Platz finden. Warum? Weil die Entwickler die Abgaskrümmer auf diese Weise so formen können, dass sie die Abgasströme der einzelnen Zylinder bankübergreifend kombinieren können. So müssen sie nur auf die Zündfolge Rücksicht nehmen. Denn die bestimmt den zeitlichen Verlauf des Abgasdrucks bei den einzelnen Zylindern. Das Abgas, das den Lader antreibt, entweicht den Brennräumen den vier Takten folgend pulsierend. Damit hoher Druck beim Auspufftakt des einen Zylinders nicht in Richtung des Abgas-Krümmerrohrteils eines anderen Zylinders verpufft, in dem gerade kein oder niedrigere Abgasdruck herrscht, gilt es, die Zylinder passend in einem auf die Turboschaufeln zulaufenden Kanal zu vereinigen. Beim Antrieb der Laderschaufeln kombinieren sich die Abgasströme dann so, dass sich ihre Druckverläufe nicht zuwiderlaufen. Optimierter Antrieb der Lader schon bei niedrigen Drehzahlen sorgt für besseres Ansprechverhalten der Lader schon bei niedrigen Drehzahlen und entsprechend zügigeren Drehmomentaufbau.

BMW Schon seit 2008 packt BMW die Turbolader zwischen die Zylinderbänke des V8 (heißes V).

Die Konkurrenz zum Beispiel von AMG setzt, um eben das bessere Ansprechverhalten zu erreichen, inzwischen auf einen elektrisch unterstützen Lader, der zwar ein Bordnetz mit höherer Spannung braucht; das ist aber bei einem Plug-in-Hybrid ohnehin notwendig. Man darf gespannt sein, ob die M GmbH einen ähnlichen Weg geht, oder gleich das Drehmoment-Plus des E-Antriebs bei niedrigen Drehzahlen ausspielen will.

Ebenfalls spannend: Wie viele E-Motoren sind geplant, um sie vorteilhaft mit dem Allradantrieb zu kombinieren. Mercedes-AMG lässt ihn auch mechanisch, packt aber dennoch hinten einen E-Motor dazu und vorne zusätzlich einen Riemenstarter mit 48 Volt. Dass der potente V8-Biturbo keinen mechanischen Zugriff auf die fahrdynamisch passendere Hinterachse bekommt, ist einerseits schwer vorstellbar. Andererseits ließe sich durch einen kräftigen E-Motor und eine für 50 Kilometer E-Reichweite passende Batterie Kraft und Gewicht auf die Hinterachse bringen, ohne die Pfunde für die Kardanwelle investieren zu müssen.

BMW Der BMW X5 45e kombiniert immerhin einen 6-Zylinder und E-Motor; der geteilte Akku mit dem Durchlass für die Kardanwelle könnte auch für M-Hybrid wichtig werden.

Der letzte BMW-V8

Ein Enddatum für Verbrennungsmotoren hat BMW zwar bislang noch nicht genannt– aber die reine Elektro-Architektur "Neue Klasse" deckt alle Segmente vom 2er Coupé bis zum X7 ab und startet ab 2025. Die Nachfolger der SUVs mit V8-Option X5, X6, X7 erscheinen wohl 2025 bzw. 2026. Für sie könnte der aktuelle 4,4-Liter in der überarbeiteten Form zum Einsatz kommen. Es könnte der letzte V8 von BMW sein. Denn dass BMW für einen Nachfolger des 2022 kommenden (neuen) 7er auf das Jahr 2029 hin noch auf eine Mischplattform setzt, geschweige denn noch mal einen V8-Motor entwickelt, ist schwer vorstellbar. Bis dahin wollen die Münchner gleich viele E-Autos wie Verbrenner verlaufen. Der 5er als weiteres V8-Modell ist erst 2023 in nächster Generation zu erwarten, für seinen Nach-Nachfolger im Jahr 2030 ist also erst recht kein teurer neuer Verbrenner zu erwarten.

Ordentlich Wumms

An Leistung dürfte es dem neuen Top-M-Motor nicht mangeln. Schon der aktuelle M5 CS bringt 635 PS an den Start. Mit zusätzlicher E-Maschine sollten 750 PS kein Problem sein, womit – je nachdem, welches Segment die Bayern wirklich mit dem neuen Antriebstrang beglücken wollen – der Titel "stärkster Serien-SUV der Welt" zu sichern sein dürfte. Aktuell hält den der Dodge Durango SRT mit 720 PS, mit ähnlicher Technik kommt der Jeep Grand Cherokee 6.2 Trackhawk auf 710 PS. Beide Modelle sind aber bei uns offiziell nicht zu haben und könnten überdies an einer Euro-7-Abgasnorm scheitern. Ein Thema, das grundsätzlich gerade Hochleistungs-Verbrenner betrifft. Das Baumuster V8 mit Hybrid-Unterstützung setzt bislang schon der Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid um, der immerhin 680 PS Systemleistung für sich reklamiert. Bei dessen Antriebstrang könnte sich theoretisch auch der Konzernbruder Lamborghini Urus bedienen, der aktuell ausschließlich von einem V8-Biturbo angetrieben 650 PS leistet.

Einen V8 mit Hybridunterstützung in einem SUV-Coupé gab es übrigens bei BMW schon mal: Der X6 Active Hybrid https://www.auto-motor-und-sport.de/test/bmw-x6-active-hybrid-im-test-der-bmw-x6-als-two-mode-hybrid/ von 2010 hatte allerdings keine Möglichkeit, extern Strom nachzuladen. Hätte auch nicht viel genützt bei einem 2,5 kWh-Akku. Das Mehrgewicht von etwa 250 Kilogramm war allerdings trotzdem beträchtlich. Einen Teil der Zusatzpferde des E-Antriebs wird auch im neuen BMW M das Mehrwicht, das der Akku bringt, als Kompensation beanspruchen. Unterhalb eines M-SUV-Coupé-Modells bliebe Platz für einen etwa 550 PS starken BMW-V8-X8 (ohne M) mit allenfalls mild-hybridischer Unterstützung, während in den zivileren und eher verbrauchsoptimierten PHEV-Modellen wie gehabt der Reihensechszylinder zum Einsatz kommen könnte.

Fazit

"Sag zum Abschied ganz laut Servus" könnte der Leitspruch für den BMW-V8 sein. Bevor es soweit ist, will die BMW M GmbH die Maschine mit elektrischer Unterstützung auf einen sagenhaften Leistungsgipfel heben. Alle, die das unverantwortlich finden, kann man nur mit der Elektro-Reichweite besänftigen. Die dürfte zumindest verhindern, dass der 4,4-Liter CO2-hustend durch die Stadt bollert, um beispielsweise die Kinder zur Schule zu bringen.