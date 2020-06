Ford F-150 mit Schlafkabine Im Pickup wohnen wie in einem Truck

Er ist für Ford das mit Abstand wichtigste Modell: Der Pickup F-150 ist seit Jahren das bestverkaufte Auto in den USA. Dementsprechend wichtig ist die Neuauflage des Bestsellers für den Hersteller. Die neue Version stellen die Amerikaner am 25. Juni 2020 während eines per Livestream übertragenen Events vor. Bereits vor der Weltpremiere ist jetzt ein besonderes Ausstattungsdetail durchgesickert.

Wohnen im Pickup

US-Sattelschlepper (Semi Trucks) sind so aufgebaut, dass die Fahrer in deren Kabinen übernachten können. Ford scheint jetzt ähnliches mit dem neuen F-150 vorzuhaben: Den Erfolgs-Pickup soll es auch mit einer sogenannten Sleep Cab geben, also mit einer Kabine, in der man schlafen kann. Basis dafür sind nicht fest installierte Betten wie bei Trucks, sondern Sitze im Fond, die sich zu Betten umklappen lassen. Eine perfekte Ergänzung dafür wäre die von Ford ebenfalls für den F-150 angekündigte Plugin-Hybrid-Antriebsvariante: Der in diesem Antrieb eingesetzte Elektromotor soll sich auch im Stand als Generator einsetzten lassen, womit eine Stromversorgung aller wichtiger Aggregate bei ausgeschaltetem Verbrenner und entladener Batterie sichergestellt wäre. Gegen Aufpreis könnte es auch einen herkömmlichen Generator für die Nicht-Hybrid-Modelle geben.

Sieben verschiedene Antriebe

Inklusive der Plugin-Hybrid-Antriebsvariante soll der neue F-150 in sechs Motorisierungen kommen, später gesellt sich noch die rein elektrische Version hinzu. Bei den reinen Verbrennungsmotoren kann der Kunde zwischen einem 3,0-Liter-Turbodiesel, einem 2,7-Liter-V6 mit Doppel-Turbolader, einem 3,3-Liter-V6, einem 3,5-Liter-V6 mit Doppelturbolader und einem 5,0-Liter-V8 wählen. Der Hybrid-Antrieb ist immer an einen der beiden Turbobenziner gekoppelt, bei komplett geladener Batterie soll eine rein elektrische Reichweite in Höhe von zehn Meilen (16,1 Kilometer) drin sein. Die Gänge legt immer eine Zehngang-Automatik ein. Ford baut den neuen F-150 in Versionen mit Hinterrad- oder Allradantrieb.

So sieht der neue Ford F-150 aus

Sie haben Insider befragt, die bereits ein Fiberglas-Modell des neuen Ford F-150 gesehen haben – und sie haben diese Informationen mit Erlkönig-Fotos abgeglichen: Die Fans von F150GEN14.com haben Renderings des neuen Pickups veröffentlicht, die sehr nahe am späteren Serienmodell sein dürften. Zwei Modelle haben die Experten gezeichnet: Einen normalen F-150 in sechs verschiedenen Farben und die Sportvariante Raptor in drei Lackierungen.

Deutliche Änderungen an der Front

Generation Nummer 14 von Amerikas erfolgreichstem Auto bekommt ein paar Änderungen. So verschwinden die fetten Lamellen-Querbalken aus dem Grill, nur eine Spange teilt den Frontgrill in zwei Hälften und hält zudem in ihrer Mitte das Ford-Logo. Außerdem soll der Grill jetzt zum einen aerodynamisch günstiger sein und zum anderen durch seine offenere Bauweise eine bessere Belüftung des Motorraums ermöglichen.

F150GEN14.com Mit geschlossenem Grill: So könnte die Elektrovariante des neuen Ford F-150 aussehen.

Auch die Frontscheinwerfer sind in ihrem Design deutlich verfeinert und passen jetzt viel besser zum Gesicht des F-150. Beim aktuellen Modell wirken die Leuchteinheiten noch wie von Lego zugelieferte Fremdkörper.

Elektro-Version mit geschlossenem Grill

Die Elektro-Version des F-150 bekommt laut Insider-Tippgebern einen geschlossenen Grill, der sportliche F-150 Raptor schiebt einen Diamant-Grill in den Wind. Außerdem kommt noch eine Hybridversion, die sich optisch kaum von den normalen Modellen unterscheidet.

Fazit

Ford verfeinert sein erfolgreichstes Modell: Mit dem Pickup F-150 verdienen die Amerikaner seit Jahrzehnten gutes Geld, seit einer Ewigkeit führt das Fahrzeug die US-Zulassungsstatistiken an. Technisch neu sind bei der 14. Generation das mit großer Spannung erwartete reine Elektromodell und der Plugin-Hybrid. Dessen Elektromotor soll auch bei ausgeschaltetem Verbrenner wie ein klassischer Generator arbeiten und somit das Fahrzeug mit Strom versorgen können. Dies ermöglicht es Ford wiederum, den Pickup im Fond mit Schlafsitzen auszurüsten, in denen Fahrer und Beifahrer bei beispielsweise weiterlaufender Klimaanlage übernachten können. Ersatzweise könnte es für die reinen Verbrenner-Modelle optional ab Werk einen klassischen Generator geben.

Die Renderings von F150GEN14.com wirken ausgesprochen ausgereift – genau so könnte die Serienversion des neuen Ford F-150 aussehen.