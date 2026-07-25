Neuer Geely E2: Elektro-Kleinwagen unter 20.000 Euro

Angetrieben wird der Kleinwagen von einem Elektromotor mit einer Leistung von 85 kW (116 PS), der die Kraft über die Hinterachse auf die Straße bringt. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt in 11,5 Sekunden, während die Höchstgeschwindigkeit bei 130 km/h liegt.

Die Energie liefert eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) mit einer Kapazität von 40 kWh, die vom chinesischen Hersteller CATL stammt. Diese Batterie ermöglicht laut chinesischem CLTC-Testzyklus eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern; nach dem in Europa üblichen WLTP-Standard dürfte dieser Wert jedoch bei rund 325 Kilometern liegen. Der Verbrauch wird mit 15,2 kWh pro 100 Kilometer angegeben.

Auch beim Laden zeigt sich der E2 alltagstauglich: Das AC-Laden von 10 auf 100 Prozent dauert etwa 6,5 Stunden, während das DC-Schnellladen (30–80 Prozent) in rund 25 Minuten möglich ist. Die maximale Ladeleistung beträgt hierbei 70 kW.

Design und Raumangebot Optisch setzt der Geely E2 auf klare Linien und eine moderne Formsprache. Die geschlossene Frontpartie ohne klassischen Kühlergrill verbessert nicht nur die Aerodynamik, sondern verleiht dem Fahrzeug auch einen futuristischen Look. Schmale LED-Scheinwerfer und ein durchgehendes Leuchtenband am Heck runden das Design ab.

Trotz seiner kompakten Außenmaße bietet der E2 ein überraschend großzügiges Platzangebot. Der Radstand von 2,65 Metern sorgt für ausreichend Beinfreiheit im Innenraum. Der Kofferraum fasst solide 375 Liter und wird durch einen zusätzlichen Frunk mit einem Volumen von 70 Litern ergänzt.

Ausstattung und Assistenzsysteme Im Innenraum liefert der Geely E2 moderne Technik: Ein zentral platzierter Infotainment-Touchscreen mit einer Diagonale von 14,6 Zoll sowie ein digitales Kombiinstrument (8,8 Zoll) gehören zur Serienausstattung. Das Infotainmentsystem Flyme Auto unterstützt sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto und bietet Bluetooth- sowie 4G-Konnektivität.

Bei den Assistenzsystemen unterscheidet Geely zwischen zwei Ausstattungslinien: Bereits in der Basisversion sind Systeme wie ABS, ESP, sechs Airbags und eine Berganfahrhilfe enthalten. Die Apex-Variante erweitert diesen Umfang um Funktionen wie adaptiven Tempomat, Spurverlassenswarnung und eine Frontkollisionswarnung. Eine optionale 360-Grad-Kamera mit transparenter Fahrgestellansicht erleichtert zudem das Einparken.

Marktstrategie und Konkurrenzvergleich Mit einem Einstiegspreis von unter 20.000 Euro positioniert sich der Geely E2 als direkter Konkurrent zum Dacia Spring und Citroën ë-C3 – beides Modelle, die ebenfalls auf erschwingliche Elektromobilität setzen. Während der Dacia Spring vor allem durch seinen Preis punktet, bietet der Geely E2 eine deutlich umfangreichere Ausstattung sowie bessere Fahrleistungen.