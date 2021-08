Neuauflage für den Lamborghini Countach Der V12-Keil kommt zurück

Mittlerweile sind wir es ja gewohnt, dass Hersteller kurz vor einer Modell-Premiere Info-Häppchen in die sozialen Netze tröpfeln lassen. Einen Countach, selbst die Neuauflage davon, unter ein schwarzes Tuch zu hüllen ist allerdings besonders gemein. Durch die reduzierte Keil-Form des Autos kann man daran ja genau gar nichts ablesen. Und da stehen wir dann – der Mund wässrig, der Blick fragend. Was versteckt sich hier? Ein exklusives Sondermodell, ein Einzelstück fürs Museum, ein V12-Supersportwagen für die Serienproduktion oder gar eine reine Elektroversion? Was wir mit Sicherheit wissen: Enthüllt wird der neue Countach in Pebble Beach.

Lamborghini / Patrick Lang Besonders viel gibt das Teaser-Foto auf Instagram nicht preis.

Kunden wollten den Countach

Eigentlich bauen sie in Sant'Agata ja keine Retro-Modelle, doch der Countach hat eben eine besondere Bedeutung für die Marke. Da kann man schonmal eine Ausnahme machen. Vor 31 Jahren verließ der letzte Extrem-Keil die Werkshallen von Lamborghini. Rund 2.000 Exemplare der V12-Ikone wurden seit 1973 gebaut, als kantiger Erbe des grazilen Miura. Zwei Jahre zuvor, 1971, war der erste Prototyp auf dem Genfer Autosalon präsentiert worden – also vor genau 50 Jahren. Und Sie wissen ja, wie sehr Automobilhersteller solche Jubiläen lieben. Damals stand das Auto allerdings nicht auf dem Stand von Lamborghini, sondern lediglich als Design-Studie bei Bertone. Eine Serienproduktion war nicht geplant, doch das Feedback der Kundschaft gab schließlich den Anstoß dafür.

Hans-Dieter Seufert Das Design des Countach beeinflusst bis heute die weiteren Modelle von Lamborghini.

Weil zeitgleich der kleinere Urraco zur Serienreife gebracht werden musste, zog sich die Entwicklung des Countach allerdings in die Länge. Das erste Kundenfahrzeug lieferten die Italiener 1974 aus. Die Designsprache des kantigen Sportwagens zieht sich bis heute durch das Modellportfolio, den Urus mal ausgenommen. Der längs eingebaute V12-Mittelmotor erfährt im Laufe der Bauzeit einige Anpassungen und leistet in seiner letzten Ausbaustufe 455 PS. Die Neuauflage dürfte sich da wesentlich höher einordnen. Schließlich zeigt der zuletzt präsentierte Aventador Ultimae mit 780 PS den aktuellen Stand der Dinge und mit den Sian gibt es außerdem eine Hybrid-Variante jenseits der 800 PS. Dass Lamborghini für den neuen Countach einen eigenen Motor entwickelt hat, ist dagegen unwahrscheinlich. Am 13.08.2021 wissen wir mehr, denn dann zieht Lamborghini endlich das Tuch vom Keil. Bis dahin vertrösten Sie sich in unserer Fotoshow mit dem Original.

Umfrage 3648 Mal abgestimmt Ferrari oder Lamborghini - welche Marke lässt Ihr Herzhöher schlagen? Ferrari Lamborghini mehr lesen

Fazit

Lamborghini bringt den legendären Countach zurück. Das ist gleich mehrfach gerechtfertigt. Zum einen feiert der Keil aktuell seinen 50. Geburtstag, zum anderen hat das Original noch immer Einfluss auf die Designsprache bei Lamborghini. Ob er nun als Einzelstück, Kleinserie oder Serienmodell kommt, verraten die Italiener noch nicht.