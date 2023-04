Range Rover Sport SV (2023) Top-SUV debütiert am 31. Mai

Land Rover bringt den Range Rover Sport SV als Topmodell mit deutlich mehr als 530 PS an den Start. Premiere feiert der Super-SUV am 31. Mai 2023.

Die dritte Generation des Range Rover Sport und auch dessen Top-Version, die namentlich von SVR zu SV wechselt, basieren nicht mehr auf der alten D7u-Plattform, sondern auf der neuen Modularen Längs-Architektur (MLA-Plattform). Diese Alu-Basis erlaubt Mildhybrid-, Plug-in- und reine Elektroantriebe. Antriebsseitig ist beim SV hingegen nur der von BMW adaptierte 4,4-Liter-V8-Biturbo an Bord, der im Range Rover Sport P530 AWD bislang maximal 530 PS und 750 Nm Drehmoment an den Start bringt.

Aufgepeppter Power-V8

Für den Range Rover Sport SV wollen die Briten ordentlich an der Leistungsschraube drehen, um mit Wettbewerbern wie dem Lamborghini Urus oder dem Aston Martin DBX 707 auf Augenhöhe zu sein. Die Leistungszielmarke liegt also irgendwo zwischen 650 und 700 PS. Der SV-Vorgänger, der noch mit dem alten Fünfliter-Kompressor-V8 ausgerüstet war, brachte es auf 575 PS und 700 Nm. Der neue V8 soll verschiedene neue Hightech-Features einführen, um auf das angestrebte Leistungsniveau zu kommen. Zugleich dürfte er eine der letzten Verbrenner-Evolutionsstufen bei Jaguar Land Rover markieren, bevor die Briten zum Elektroantrieb wechseln.

Design-Evolution

Der erwischte Erlkönig des Range Rover Sport SV zeigt sich mit einer gegenüber dem Standard-Sport aggressiver gezeichneten Schürze, neuen Seitenschweller-Verkleidungen und überarbeiteter Heck-Partie. An der Front sind größere Lufteinlässe und schmale Scheinwerfer mit LED-Lichtband zu erkennen. Der Grill wirkt ebenfalls schmal. Insgesamt wird das Design des Top-SUV nur marginal evolutioniert. Hinter den mächtigen Leichtmetallfelgen verbeißen sich vergrößerte Bremssättel in ebenso vergrößerte Bremsscheiben. Das Fahrwerk soll ebenfalls in Sachen Komfort überarbeitet werden. Am Heck machen neben der neu gestalteten Schürze ein integrierter Diffusor sowie die doppelflutigen Auspuffendrohre rechts und links auf die heiße Range-Rover-Version aufmerksam.

Mit zum SV-Paket dürften auch die aus den anderen Sport-Modellen bereits bekannten Features wie Allradlenkung, elektronisch geregelte Differenziale und Torque Vectoring gehören.

Illustre Konkurrenz

Mit dem neuen Range Rover Sport SV zielt die Marke auf eine illustre Konkurrenz aus Audi RS Q8, BMW X6M und Mercedes-AMG GLE 63, aber auch Porsche Cayenne Turbo Coupé und sogar Lamborghini Urus. Der neue SV soll ein besonders exklusives Modell werden – beim Preis und auch bei der Auflage. Zudem kündigt Land Rover an, sich die Kundenauswahl für den Range Rover Sport SV vorzubehalten. Seine Premiere wird der neue Power-SUV am 31. Mai 2023 feiern.

Fazit

Land Rover bringt 2023 mit dem SV das Topmodell der Range-Rover-Sport-Baureihe auf den Markt. Das Design wird behutsam weiterentwickelt, der V8-Motor weiter leistungsgesteigert. Alles in allem erscheint das Modell trotzdem schon vor seinem Debüt aus der Zeit gefallen zu sein.